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Veterinaria gratis en el Centro de Lima: ofrecerán servicios sin costo para perros y gatos el 29 de noviembre

Durante la jornada, se brindarán servicios sin costo para perros y gatos, como consulta veterinaria y desparasitación. Es necesario llevar a las mascotas con correa o en maleta transportadora.

Campaña veterinaria gratuita
Campaña veterinaria gratuita | Foto: AndinaFoto: Andina
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El Museo del Convento de Santo Domingo de Lima anunció que realizará una campaña veterinaria gratuita en honor a San Martín de Porres, patrono y protector de las mascotas. La actividad se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre en el Centro Histórico de Lima.

Durante la jornada, se ofrecerán diversos servicios sin costo para perros y gatos. La única condición para recibir la atención será llevar a los animales con correa o maleta transportadora. Revisa los detalles de la campaña y prepárate para participar de esta oportunidad.

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Campaña veterinaria gratis: hora, lugar y servicios

La campaña se realizará el domingo 29 de noviembre desde las 10.00 a. m. hasta la 1.00 p. m. en el Atrio del Convento de Santo Domingo, ubicado en la esquina del Jr. Camaná y el Jr. Conde de Superunda, en el Centro Histórico de Lima.

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Los servicios sin costo que se ofrecerán son los siguientes:

  • Consulta veterinaria
  • Desparasitación
  • Corte de uñas
  • Limpieza de oídos

¿Cómo llegar al Convento de Santo Domingo de Lima?

El Convento de Santo Domingo está en el Jr. Camaná 170 (esquina con el Jr. Conde de Superunda), en el Cercado de Lima, a solo una cuadra de la Plaza Mayor.

Puedes llegar a este punto de diversas formas:

  • En el Corredor Morado (Servicio 412): Puedes tomarlo y bajarte en el paradero Ica en la Av. Tacna, y desde ahí caminar unos ocho minutos hacia el convento.
  • En autobús convencional: Existen líneas que cruzan hacia el Centro Histórico (como las que van por Abancay o el Puente Trujillo); puedes bajarte cerca del jirón Huallaga o en la zona del Puente Trujillo y caminar hacia la Plaza de Armas y el jirón Camaná.
  • En Línea 1 del Metro + bus/caminata: Puedes llegar hasta la estación de tren y conectar con los buses que ingresan al centro.

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