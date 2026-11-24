Entre los años 80 y 90, el escritor Jorge Ninapayta de la Rosa (1957-2014) consiguió premios literarios muy importantes, como el Cuento de las Mil Palabras de Caretas en 1994 con “García Márquez y yo” y el Juan Rulfo de Radio Francia Internacional en 1997 con “Muñequita linda”. Su nombre era muy mencionado en eventos y talleres narrativos y, obviamente, había expectativa por lo que sería su debut literario. Ninapayta gozaba no solo del respeto de sus colegas, sino que también su obra generaba rumor.

En el año 2000 publicó su primer libro, el cuentario Muñequita linda, en el que reunió sus relatos más celebrados y otros que se presentaban por primera vez. Sus diez cuentos hicieron de este título uno de los más relevantes de aquel año y se advirtió en ellos un factor que los recorría, el del humor, pero este no se justificaba en el enunciado ni en la descripción, no estaba ligado a la anécdota, sino a la construcción de un registro en donde el impacto verbal yacía en la libertad para escoger sus elementos: a su manera, y de acuerdo a la exigencia de la configuración de sus personajes, Ninapayta era capaz de usar palabras desfasadas que adquirían frescura en el orden que disponía. Les daba una nueva luz y eso no es nada fácil.

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Jorge Ninapayta de la Rosa falleció en 2014, víctima del cáncer. Aparte de Muñequita linda, había publicado en 2005 la novela La bella y la fiesta. Ambos títulos aparecieron mediante Jaime Campodónico Editor, gran proyecto editorial que lleva muchos años inactivo. En 2015, Peisa publicó el cuentario póstumo El arte verdadero y otros cuentos. Y en estos últimos meses, esta editorial independiente Binocular presentó la nueva edición de La bella y la fiesta. Basta ver el arco temporal de esta nota para señalar que el destino de sus libros ha sido errante en lo editorial. Para 2010, Ninapayta ya debía haber figurado como autor permanente en el catálogo de alguna de nuestras editoriales con más recursos, de modo que le aseguraran a su obra una presencia periódica. Por eso se percibe a Ninapayta como si fuera una novedad, cuando en realidad se trata de una de las plumas relevantes de la narrativa peruana contemporánea.

"La bella y la fiesta" (Binocular). Precio: S/ 59. Imagen: Difusión.

Ninapayta fue uno de los mejores en el relato breve, y como novelista también habría que prestarle más atención. En La bella y la fiesta, nos sitúa en el Perú de los 90. En la historia tenemos a un presidente que quiere reelegirse; igualmente, contamos con un asesor siniestro y elementos con el poder de hacer que este escenario entre en un real conflicto, como la presencia de seductores personajes femeninos. En esta bandeja, incluyamos a periodistas que se prestan al esmerado lustrabotismo del régimen con tal de asegurar algún tipo de gollerías.

Vista de esa manera, La bella y la fiesta sería simplemente una novela sobre la dictadura; pero al ser una obra de Ninapayta, lo que realmente la eleva es el humor y la ironía con la que está narrada. Hay comicidad hasta donde no debería haberla. Al leerla, fíjense en las alocuciones del presidente durante los tramos más críticos: en medio de toda esa tensión, se siente cómo la ironía se apodera por completo de la atmósfera. En el universo de Ninapayta, las mujeres son fundamentales. La que se lleva toda la atención es Berta Corrales, conocida como la “Batán”, la estrella absoluta del local nocturno que obedece al acertado nombre de La rana loca. Mientras tanto, el presidente y el asesor planean anunciar la reelección con una gran celebración de la peruanidad, para la cual convocan a muchas figuras mediáticas. Entre ellas está Berta, quien se debate entre asistir o no. A ello, se suma la repentina aparición de un examante que acaba de salir de prisión.

Ninapayta reunió todos los elementos para escribir una novela que suscite distintas aproximaciones, pero más allá de eso, se trata de un relato entretenido sobre un periodo gris de nuestra historia que, al parecer, vuelve a repetirse.