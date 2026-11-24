El Gobierno de Keiko Fujimori recicló a José Williams Zapata, excongresista y expresidente del Congreso por Avanza País que ahora ha sido designado director del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), institución de posgrado adscrita al Ministerio de Defensa.

La designación se oficializó mediante una resolución ministerial publicada este martes 24 de noviembre en el diario oficial El Peruano. El documento lleva la firma del ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, y designa a Williams en el cargo de director del CAEN-Escuela de Posgrado, con rango de director de Programa Sectorial II.

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El exmilitar también encabezó la fórmula presidencial de Avanza País en las elecciones generales de este año. Ahora encontró un puesto en el Gobierno de Fuerza Popular.

Resolución Ministerial N.° 01593-2026-DE

De Avanza País al Gobierno de Keiko Fujimori

José Williams fue elegido congresista por Avanza País en el año 2021 y asumió la presidencia del Parlamento en septiembre de 2022, luego de la salida de Lady Camones. Permaneció en el cargo hasta julio de 2023.

Durante su gestión condujo el Congreso que aprobó la vacancia de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, luego del intento del entonces mandatario de disolver el Parlamento e intervenir el sistema de justicia.

Posteriormente, Williams volvió a apostar por Avanza País y encabezó su fórmula presidencial en las elecciones generales de 2026, aunque no consiguió llegar a Palacio de Gobierno.