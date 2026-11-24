Mujer da a luz en pasillo de hospital de Barranca y su pareja estalla por falta de atención: “¿Si se muere mi hija?” Un padre de familia reclamó desesperadamente por la falta de atención en el nosocomio que habría llevado a su pareja a dar a luz en pleno pasillo. Según los primeros reportes, las obstetras se habían retirado para comer antes de que ocurriera el incidente.

Una denuncia por la aparente falta de atención en un nosocomio público de Lima ha generado indignación en redes sociales. Una mujer tuvo que dar a luz en un pasillo del Hospital de Barranca debido a la presunta ausencia de obstetras para que la atiendan durante el parto.

El hecho generó la indignación de la pareja de la mujer, quien fue captado a través de un video reclamando desesperadamente al personal médico por la falta de atención y golpeando parte de la infraestructura del centro. El registro se viralizó a través de las redes sociales, desatando una ola de comentarios.

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Mujer dio a luz en el suelo de hospital

La escena que se difundió a través de las redes muestra a un hombre caminando con desesperación por el pasillo del que sería el Hospital de Barranca hasta que llega a patear una cortina hospitalaria. Su acción generó el reclamo del personal médico. No obstante, lo que respondió a continuación reveló el motivo de su indignación.

“Señorita, pero, ¿si se muere mi hija? ¿Dónde está la obstetra? No hay nadie, no hay nadie acá. Hace rato estoy que le digo a la señorita”, se le escucha decir al hombre indignado en el video que fue difundido por BCA Noticias. ATV indicó que su reclamo habría sido porque las especialistas no se encontraban presentes al momento del parto.

Obstetras se habrían ido a comer

El medio también indicó que la ausencia de las obstetras se habría debido a que, minutos antes de que ocurrieran los hechos, las especialistas se habían retirado para comer. Este reclamo también fue advertido por el padre de familia afectado. “Se van a comer nomás, ¿están en su hora de trabajo o de comer”, recriminó el hombre.

Al cierre de esta nota, el Hospital de Barranca, que pertenece a la Dirección Regional de Salud de Lima, no se había pronunciado sobre lo ocurrido. La República intentó comunicarse a través del número telefónico inscrito en su portal institucional, pero tampoco obtuvo respuestas.