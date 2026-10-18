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Condenan a policía que recibió dinero para omitir sus funciones tras atropello a mascota en El Agustino

El efectivo PNP Henry García también deberá cumplir con una inhabilitación de más de cuatro años, privación del cargo policial y el pago de S/3.500 como reparación civil, según el fallo judicial.

Policía fue condenado por recibir dinero para omitir funciones
Policía fue condenado por recibir dinero para omitir funcionesFoto: Andina
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El Poder Judicial condenó a tres años y nueve meses de pena privativa de la libertad al efectivo de la Policía Nacional (PNP) Henry García, tras comprobarse que recibió dinero para omitir sus funciones luego de un accidente que involucró a una mascota en el distrito de El Agustino.

La medida fue solicitada tras una investigación realizada por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Este, a cargo del fiscal provincial Richter Rengifo Ramírez.

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Policía recibió dinero a cambio de omitir funciones

Según la investigación fiscal, el sentenciado, quien prestaba servicios en la Comisaría de El Agustino, solicitó S/200 a un ciudadano para omitir acciones propias de su función policial relacionadas con el incidente en el que se atropelló a una mascota.

Posteriormente, el 11 de febrero de 2026 el agente recibió S/50 del denunciante, motivo por el cual el Ministerio Público determinó el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y solicitó una condena en su contra. El efectivo se acogió a la terminación anticipada.

Condena e inhabilitación contra policía

Durante la audiencia de terminación anticipada, el fiscal adjunto provincial Dacio Rubén Felles sustentó el acuerdo alcanzado y logró que el Primer Juzgado Penal Unipersonal de San Juan de Lurigancho aprobara la condena convertida en 192 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

Asimismo, el juzgado impuso al sentenciado cuatro años y dos meses de inhabilitación, medida que comprende la privación del cargo policial y el impedimento para ejercer funciones públicas, así como el pago de S/3.500 por concepto de reparación civil.

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