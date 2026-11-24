Bermejo alerta sobre presuntas irregularidades en su juicio: "He visto como la policía le decía las respuestas a los testigos" Bermejo también lamentó cómo se ha desarrollado el proceso en su contra. “Yo, honestamente, no tengo nada que perder menos en este juicio. Sobre mí, la justicia ha atropellado como ha querido”, manifestó.

Bermejo alerta sobre presuntas irregularidades en su juicio: "He visto como la policía le decía las respuestas a los testigos"

Bermejo alerta sobre presuntas irregularidades en su juicio: "He visto como la policía le decía las respuestas a los testigos"

El excongresista Guillermo Bermejo, quien permanece en prisión por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso, advirtió presuntas irregularidades durante el proceso judicial.

Durante la audiencia de juicio oral, tanto él como su abogado, Ronald Atencio, pidieron que los testigos declaren de forma presencial y no virtual, pues en esta última modalidad han advertido que son los efectivos policiales los que les indican las respuestas.

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“Yo he sido testigo con tristeza de que en dos declaraciones de testigos, por este tema de la virtualidad, se sentaban a los supuestos colaboradores testigos con un policía al costado que les soplaba las respuestas”, declaró frente al magistrado.

Bermejo calificó esos actos como un “grosero proceso judicial”.

“Les rogaría, si es que cabe el término, que a los testigos que van a declarar aquí vayan de manera presencial. No es una opinión. (Esos hechos) han quedado registrados en los procesos judiciales. La gente que se sentaba a declarar ante ustedes y al costado han tenido policías que les soplaban las respuestas y se generaron incidentes dentro del proceso judicial”, añadió.

Finalmente, lamentó cómo se ha desarrollado el proceso en su contra.

"Yo, honestamente, no tengo nada que perder menos en este juicio. Sobre mí, la justicia ha atropellado como ha querido", manifestó.

Agregó que ha sido juzgado “la cantidad de veces que han querido, hasta encontrar las soluciones que se les ha antojado a los dueños del poder”.

Corte Suprema ratifica condena de 15 años por afiliación a Sendero Luminoso

Previo al pronunciamiento de la Corte Suprema que confirmó la condena por 15 años contra Bermejo, el Ministerio Público ya había respaldado la continuidad de la condena. A través del Dictamen N.º 155-2026, emitido en junio, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal sostuvo que la sentencia contaba con una debida fundamentación y que los cuestionamientos de la defensa no constituían motivos suficientes para dejarla sin efecto.

El 2 de octubre de 2026, la Sala Penal Transitoria llevó a cabo la audiencia para evaluar el recurso de nulidad presentado por la defensa de Bermejo y dejó el expediente al voto.

Finalmente, el pronunciamiento emitido el 19 de noviembre ratificó la responsabilidad penal del excongresista y confirmó la pena de 15 años de prisión efectiva impuesta en su contra.