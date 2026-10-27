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César Millán, el 'encantador de perros': “Lo que sientes se convierte en tu energía, y eso es lo único que tu perro sabe de ti”

El método de César Millán enfatiza la disciplina y el afecto como pilares del adiestramiento, desvinculándose del castigo y priorizando el refuerzo positivo para una mejor convivencia.

César Millán, experto en comportamiento canino, reflexionó en una charla en Quezon City sobre cómo las emociones de los dueños impactan en la conducta de sus perros, resaltando la importancia de la comunicación no verbal.
César Millán, experto en comportamiento canino, reflexionó en una charla en Quezon City sobre cómo las emociones de los dueños impactan en la conducta de sus perros, resaltando la importancia de la comunicación no verbal.Foto: AFP
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Durante una presentación en Quezon City, Filipinas, César Millán reflexionó sobre el vínculo afectivo entre las mascotas y sus dueños. El célebre especialista mexicano sostuvo: "Lo que sientes se convierte en tu energía, y eso es lo que tu perro sabe de ti", de acuerdo con declaraciones difundidas por GMA News en mayo de 2014. Su análisis destaca cómo el estado anímico personal influye directamente en el comportamiento animal.

Famoso por conducir 'Dog Whisperer' y redactar libros de convivencia canina, el adiestrador cuenta con un amplio reconocimiento internacional. Su propuesta, plasmada por Penguin Random House en la obra 'Cesar’s Way', surge del trabajo junto a familias que afrontan problemas de conducta en sus ejemplares, subrayando el compromiso de cada tutor.

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¿Cómo influyen la emoción y la actitud del dueño en la conducta de su perro?

César Millán sostiene que las emociones humanas alteran la interacción directa con las mascotas, priorizando la serenidad y la comunicación no verbal dentro de su metodología de adiestramiento. Para ilustrar esta conexión, el adiestrador contrapuso la paciencia de su pueblo natal frente al dinamismo acelerado de Los Ángeles. A través de esa analogía, el presentador recalca el papel crucial del control emocional en la convivencia canina.

Un estudio publicado en Scientific Reports en 2024 halló pruebas sobre este fenómeno al analizar el sentido del olfato. Investigadores de la Universidad de Bristol expusieron a 18 perros a muestras corporales humanas de sudor y aliento. Los datos demostraron que el aroma derivado de la tensión disminuyó la motivación de los animales para aproximarse a recipientes con comida.

El informe concluye que tales olores alteran la percepción del riesgo, los incentivos y el aprendizaje en los canes. No obstante, los científicos aclararon que este hallazgo aislado "no demuestra que las mascotas conozcan únicamente los sentimientos de sus cuidadores ni valida por completo el concepto de 'energía' empleado por el presentador". De esta manera, la evidencia científica respalda parcialmente el impacto de la tensión, aunque sin confirmar teorías esotéricas.

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¿Cómo funciona el método de César Millán para educar perros?

El ejercicio encabeza la célebre fórmula descrita en el libro 'Cesar’s Way', publicado por Penguin Random House. Esta prioridad responde a la necesidad de brindar ocupación constante a las mascotas. Durante su presentación en Filipinas, el famoso adiestrador señaló que la ausencia de actividades diarias representa una dificultad común en las viviendas actuales.

La disciplina integra el segundo pilar, abarcando normas, límites y restricciones claras dentro del hogar. Según reportó GMA News, el autor enfatiza la importancia de fijar pautas tempranas desde la etapa de cachorro. Además, la ficha editorial del texto distingue este aprendizaje del castigo tradicional, un matiz crucial para entender su modelo educativo.

El afecto culmina la secuencia propuesta por el divulgador canino, si bien no constituye un principio científico universal. Al respecto, la Sociedad Veterinaria Estadounidense de Comportamiento Animal (AVSAB) sugiere una enseñanza sustentada en el refuerzo positivo. Del mismo modo, la entidad condena el uso de técnicas aversivas —como tirones de correa o sanciones físicas y psicológicas— debido al riesgo que implican para el bienestar animal.

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