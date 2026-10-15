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Perro peruano Chaku Andino logra reconocimiento internacional: dónde podrás conocerlo este domingo en Lima

Este domingo 18 de octubre, el perro peruano Chaku Andino será presentado oficialmente en el Circuito Mágico del Agua de Lima. El evento incluirá exhibiciones de la raza, evaluaciones para certificación y concursos caninos, respaldados por SERPAR.

Presentación oficial del Chaku Andino en el Circuito Mágico del Agua de Lima
Presentación oficial del Chaku Andino en el Circuito Mágico del Agua de Lima
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El perro peruano Chaku Andino, también conocido como Chaku Cusqueño, tendrá su presentación oficial este domingo 18 de octubre en el Circuito Mágico del Agua, en Lima. El evento, organizado por la Asociación Canófila Peruana - Unión Canófila Peruana (ACP UCPE), incluirá una exhibición de las características de esta raza, evaluaciones para certificar ejemplares y concursos caninos.

La actividad comenzará a las 3.00 p. m. y cuenta con el respaldo de SERPAR y el Circuito Mágico del Agua. Según la ACP-UCPE, el reconocimiento internacional del Chaku Andino se obtuvo tras la sustentación que presentó la asociación ante la Federación Canina Americana (FECAM), a través del cinólogo Jaime Rodríguez Valencia.

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¿Qué actividades habrá en la presentación del Chaku Andino?

Durante el evento, Rodríguez Valencia, presidente de la ACP-UCPE, expondrá las características morfológicas y los rasgos que identifican al Chaku Andino o Chaku Cusqueño. También se evaluarán ejemplares de esta raza y del perro peruano Pastor Chiribaya para su certificación.

La jornada incluirá el registro inicial de perros de todas las razas que no cuenten con pedigree, así como exposiciones y concursos caninos latinoamericanos organizados por la ACP-UCPE. Estas competencias otorgarán títulos de campeonato y puntos para el ranking nacional.

Además, el público podrá ver un video sobre la historia del Chaku Andino, que se proyectará en la pileta principal del Circuito Mágico del Agua.

¿Dónde y a qué hora será el evento?

La presentación oficial se realizará este domingo 18 de octubre, a las 3.00 p. m., en el Circuito Mágico del Agua, ubicado en Lima.

La organización precisó que solo podrán ingresar al evento los perros que hayan sido inscritos previamente. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con la ACP-UCPE al 976 785 312.

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