¿Buscas un plan petfriendly? Purina celebra sus 100 años con actividades gratuitas para familias y mascotas El evento se realizará este domingo 18 de octubre en el Parque Las Lomas de San Borja y contará con juegos, adopciones, emprendimientos y distintas actividades pensadas para disfrutar en familia y junto a las mascotas.

Purina celebra su centenario con un evento gratuito para familias y mascotas este 18 de octubre en San Borja. Foto: Difusión

Purina celebra su centenario con un evento gratuito para familias y mascotas este 18 de octubre en San Borja. Foto: Difusión

Purina, una de las marcas de nutrición para mascotas con mayor presencia en los hogares peruanos, cumple un siglo de trayectoria. En el marco de este aniversario, realizará una jornada gratuita en Lima, que reunirá juegos, emprendimientos, adopciones y espacios de orientación y cuidado responsable, en una experiencia pensada para compartir junto a los engreídos de cuatro patas.

El evento se llevará a cabo este domingo 18 de octubre en el Parque Las Lomas, en San Borja, de 11.00 a. m. a 6.00 p. m., y estará abierto a familias que quieran disfrutar de una jornada junto a sus mascotas, en un espacio que busca promover el bienestar, el entretenimiento y el cuidado responsable.

Durante la actividad, los asistentes podrán participar en juegos para niños y mascotas, visitar una zona de adopción, conocer emprendimientos petfriendly, disfrutar de música en vivo, participar en sorteos, tomarse fotos y acceder a espacios de orientación sobre el cuidado de perros y gatos. Además, los visitantes podrán vivir experiencias especiales junto a Dog Chow y Cat Chow, marcas de Purina.

La jornada también incluirá un circuito de obstáculos para mascotas y distintas dinámicas para participar en familia, entre ellas un concurso de baile y una pasarela de disfraces. Los visitantes también podrán recorrer un espacio que mostrará la evolución de Dog Chow y Cat Chow a lo largo de los años, como parte de la celebración por el centenario de Purina.

"Cumplir 100 años representa una oportunidad para celebrar el vínculo especial que las familias construyen con sus mascotas. Queremos que este aniversario se convierta en un momento para compartir, jugar y seguir promoviendo el cuidado responsable. A través de nuestras marcas Dog Chow y Cat Chow, continuamos acompañando a las familias con soluciones de nutrición que contribuyen al bienestar de sus perros y gatos", señaló Anggela Del Castillo, Consumer Marketing Manager de Nestlé.

¿Buscas un plan petfriendly? Purina celebra sus 100 años con actividades gratuitas para familias y mascotas. Foto: Difusión

Purina y su compromiso con el bienestar de las mascotas

Con una historia de 100 años dedicada a la nutrición de mascotas, Purina desarrolla soluciones para acompañar las distintas etapas de vida de perros y gatos. A través de sus marcas Dog Chow y Cat Chow, la compañía busca contribuir al bienestar integral de las mascotas mediante alternativas de alimentación adaptadas a sus necesidades nutricionales.

De esta manera, Purina continúa impulsando iniciativas que fortalecen el vínculo entre las personas y sus mascotas, promoviendo espacios de encuentro, educación y cuidado responsable para las familias.

[PUBLIRREPORTAJE]