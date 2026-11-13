¿800 presos en el penal de Challapalca?

Durante una entrevista televisiva, Svieta Fernández, diputada por Juntos por el Perú, criticó el reciente traslado de reos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, en Tacna. Textualmente, la diputada Fernández señaló: “Lo que [Keiko Fujimori] nos está haciendo en Tacna es trasladar más reos de alta peligrosidad a un penal. Challapalca, que solamente tiene capacidad para 200, lo está aumentando ahora a casi 800 presos”.

Este dato es falso.

De acuerdo con la data pública más actualizada disponible en el Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP) del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), con datos al cierre de agosto de 2026, la población penal intramuros del Establecimiento Penitenciario de Challapalca asciende a 238 internos.

De ese total, 164 están sentenciados y 74 siguen siendo procesados.

FRONTERA. El Penal de Challapalca se ubica justo en el borde de las fronteras de Tacna y Puno. IMAGEN: INPE.

Estos mismos datos están publicados en el Informe Estadístico Agosto - 2026 , el más actualizado publicado por el INPE.

El informe agrega que 65 de los internos de Challapalca (el 27,3%) están presos por robo agravado, y otros 25 (10,5%) por homicidio calificado - asesinato.

También hay internos sentenciados o procesados por violación sexual de menores de edad (8), tráfico ilícito de drogas (8), robo agravado en grado de tentativa (8), tenencia ilegal de armas, incluyendo armas de fuego, municiones y explosivos (12), extorsión (3), entre otros.

El informe del INPE detalla además que, del total de internos, 115 tienen entre 30 y 39 años de edad. También señala que 18 de los sentenciados están condenados a cadena perpetua.

DATOS. El penal de Challapalca cuenta con 238 internos entre sentenciados y procesados. IMAGEN: Informe Estadístico Agosto - 2026 del INPE.

Con base en el informe, si bien Challapalca no está clasificado como un penal con hacinamiento ―es decir, cuando la sobrepoblación es igual o mayor al 20% de la capacidad de albergue―, sí presenta una sobrepoblación de 24 internos. Esto debido a que su capacidad de albergue es únicamente para 214 internos y, de acuerdo con los datos disponibles, tiene 238.

De acuerdo con la Unidad de Estadística del INPE , desde el año 2018 la población penal de Challapalca ha ido variando; sin embargo, recién superó su máxima capacidad de albergue ―214― en enero de 2026, cuando la cantidad de internos aumentó a 227. Desde entonces, no sólo se ha mantenido, sino que ha ido aumentando progresivamente.

2026. Población penal de Challapalca durante el 2026. FUENTE: Unidad de Estadística del INPE

Ante una consulta de este medio, la oficina de prensa e imagen institucional del INPE indicó que, al 6 de noviembre de 2026, la población penal del Establecimiento Penitenciario de Challapalca aumentó a 248 internos varones, contrario a lo señalado por la diputada Svieta Fernández, de Juntos por el Perú, quien señaló que el penal tiene 800 presos.

Esto coincide con el reciente ingreso de 10 internos adicionales provenientes del penal El Milagro de Trujillo, quienes fueron trasladados a Challapalca tras el asesinato de tres reclusos en el mencionado penal de la región La Libertad.

Con el fin de buscar precisiones, PerúCheck contactó a la diputada Svieta Fernández. En respuesta, indicó que no se refirió a un incremento reciente de la población de internos del penal, sino a un incremento que ha sido registrado tiempo atrás.

“No me refería a que hayan aumentado ahora, sino a que hace tiempo están aumentando, y que hoy está por encima, si no me equivoco, de los 800, que fue una data que vi justo en la mañana [previo a la entrevista]”, indicó.

“Pero no es que lo hayan aumentado ahorita a 800, no. Sino que ha sido que el penal ya ha sobrepasado su límite hace bastante tiempo. Es un balance que estaba leyendo en la mañana, pero igual, tal vez puede ser corregido o corroborado, pero no es que se haya aumentado ahorita esa cantidad”, agregó.

La diputada señaló que, en el momento en el que PerúCheck la contactó, no contaba con la fuente en la que basó su afirmación: “La tendría que buscar, ahora no la tengo a la mano. Lo veo y lo remito”.

Y agregó que “en todo caso, de no ser exacta la cantidad, sí es un penal que ha sobrepasado la cantidad y en los últimos días se tiene previsto el traslado de más reos”.

Sin embargo, al cierre de esta verificación, la diputada no brindó la fuente indicada.

Conclusión

La diputada Svieta Fernández, de Juntos por el Perú, señaló que el penal Challapalca tiene casi 800 internos. Datos oficiales públicos del INPE, actualizados al mes de agosto, precisan que la población de dicho penal ubicado en Tacna es de 238 internos. Esta cifra aumentó a 248 en la primera semana de noviembre, según confirmó el propio INPE. En comunicación con este medio, la diputada señaló "no es que hayan aumentado ahorita a 800 [presos]", a pesar de que sí lo mencionó en la entrevista que da motivo a esta verificación. Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación de la diputada Svieta Fernández como falsa.

Nota elaborada por Hugo Velarde, de PerúCheck.