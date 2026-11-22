TGP culmina mantenimiento de ducto de gas natural en Ayacucho sin afectar el suministro Las maniobras de venteo realizadas el 21 de noviembre permitieron ejecutar el mantenimiento sin interrumpir el servicio. TGP garantizó que el transporte de gas continuó operando con normalidad.

La Transportadora de Gas del Perú (TGP) finalizó los trabajos de mantenimiento del ducto de gas natural en Anco, Ayacucho, tras una fuga reportada el 20 de noviembre.

La Transportadora de Gas del Perú (TGP) finalizó los trabajos de mantenimiento del ducto de gas natural en Anco, Ayacucho, tras una fuga reportada el 20 de noviembre. Foto: composición LR

La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó que concluyeron los trabajos de mantenimiento en el ducto de gas natural ubicado a la altura del KP 229+284, en el distrito de Anco, provincia de La Mar, región Ayacucho. Las labores se realizaron luego de que se reportara una fuga de gas natural en este tramo durante la tarde del 20 de noviembre.

De acuerdo con la compañía, las intervenciones finalizaron satisfactoriamente y no generaron interrupciones en el transporte de gas natural. Durante el desarrollo de los trabajos, el sistema continuó operando con normalidad, por lo que el abastecimiento del recurso se mantuvo activo.

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TGP realizó maniobras de venteo en el ducto de gas natural como parte del mantenimiento

Como parte de las actividades programadas, el 21 de noviembre se ejecutaron maniobras de venteo en el tramo del ducto ubicado en Anco. Este procedimiento permitió realizar las labores técnicas previstas en la infraestructura de transporte de gas natural, tras el incidente reportado un día antes en la zona.

La empresa indicó que el venteo se desarrolló bajo condiciones controladas y con la participación de personal especializado. Asimismo, señaló que la intervención se efectuó de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos y las normas vigentes para este tipo de operaciones.

La presencia de una columna de gas observada en el lugar generó preocupación entre los pobladores de la zona, quienes habían reportado que el escape continuaba. Sin embargo, durante el desarrollo de las maniobras, TGP precisó que estas formaban parte de las actividades de mantenimiento en el ducto afectado.

TGP realizó maniobras de venteo controladas para salvaguardar la infraestructura del ducto afectado, asegurando que la atención del incidente no afectó el suministro a la población.

Osinergmin supervisó los trabajos en Anco mientras el transporte de gas continuó con normalidad

Ante lo ocurrido, representantes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) intervinieron para verificar la situación. Posteriormente, la entidad explicó que las maniobras de venteo correspondían a las labores de mantenimiento ejecutadas por TGP y que el servicio de transporte de gas natural seguía funcionando con normalidad.

La fiscalización de las autoridades competentes formó parte del desarrollo de estas actividades, según lo informado por la empresa transportadora. De esta manera, los trabajos se realizaron bajo supervisión y conforme a las disposiciones técnicas aplicables.

Tras comunicar la culminación de las labores, TGP señaló que continuará con las acciones necesarias para conservar las condiciones de seguridad y operación del Sistema de Transporte por Ductos (STD). La compañía también reiteró que el transporte de gas natural permaneció activo durante toda la intervención, sin afectar el suministro.