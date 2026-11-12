Cruzó medio mundo por el papa León XIV: joven viajó 36 horas desde Singapur para estar en la vigilia del Estadio Nacional En las afueras del estadio, cientos de jóvenes esperaban ingresar al evento religioso, donde el clima cálido y las largas filas fueron parte de la experiencia vivida.

Un joven viajero de Singapur recorrió 36 horas hasta Lima para asistir a la vigilia de oración con el papa León XIV, generando interés entre otros asistentes. | Foto: Exitosa

Un joven viajero de Singapur recorrió 36 horas hasta Lima para asistir a la vigilia de oración con el papa León XIV, generando interés entre otros asistentes. | Foto: Exitosa

Un joven llegó desde Singapur hasta Lima después de un viaje de aproximadamente 36 horas para participar en la vigilia de oración con el papa León XIV, realizada este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional. Su presencia llamó la atención de otros asistentes que esperaban ingresar al recinto, donde se congregaron miles de jóvenes y universitarios para encontrarse con el pontífice.

Durante una entrevista con Exitosa, el visitante contó que había pasado por México antes de llegar a Perú y que regresó a Singapur pocos días antes de emprender el recorrido hacia Lima. Pese al cansancio acumulado por el trayecto y las largas filas en los exteriores del estadio, manifestó su alegría por participar en esta actividad religiosa.

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Joven llegó desde Singapur tras un viaje de 36 horas para participar en la vigilia con León XIV

El testimonio se conoció durante una cobertura en los exteriores del Estadio Nacional, específicamente en la avenida 28 de Julio, donde cientos de asistentes aguardaban su turno para ingresar. Al ser consultado por el equipo periodístico, el joven explicó que había recorrido una distancia considerable desde Asia para estar presente en el encuentro con el papa León XIV.

El viaje le tomó alrededor de 36 horas. A esa experiencia se sumaron las horas de espera en los alrededores del recinto y las condiciones del clima. El propio asistente describió la fila como una espera extensa y reconoció que el calor también hacía más difícil permanecer en el lugar. Sin embargo, aseguró sentirse feliz por haber llegado a Lima para participar en la vigilia.