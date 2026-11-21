Examen de Beca 18: PNP y veedores supervisarán evaluación nacional de este domingo 22 Cambios en esta convocatoria incluyen un puntaje mínimo para continuar en el concurso y la publicación de resultados programada para el 23 de diciembre en la web de Pronabec.

La identificación de los postulantes será rigurosa: se exigirá el DNI y se realizarán revisiones con detectores de metales y lectores de huellas dactilares en 109 locales del país.

La identificación de los postulantes será rigurosa: se exigirá el DNI y se realizarán revisiones con detectores de metales y lectores de huellas dactilares en 109 locales del país. Foto: composición LR

La custodia de los cuadernillos, la verificación de identidad de los participantes y la vigilancia en los centros de evaluación formarán parte del operativo dispuesto para el examen nacional de Beca 18-2027. El proceso reunirá a 59,394 postulantes declarados aptos este domingo 22 de noviembre y contará con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), veedores y autoridades locales.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación, distribuirá las responsabilidades de supervisión antes, durante y después de la prueba. La evaluación se realizará presencialmente en 109 locales del país, en una jornada simultánea que comenzará a las 9:00 a. m. y finalizará a las 11:00 a. m.

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Beca 18-2027: así será el operativo de seguridad para evitar irregularidades en el examen

Uno de los principales controles estará relacionado con la identificación de los postulantes. Para ingresar a las sedes será obligatorio presentar el DNI en físico y los participantes pasarán por revisiones con detectores de metales. En determinados casos, también se utilizarán lectores de huellas dactilares para comprobar que cada persona corresponda al registro de inscripción. Los únicos materiales permitidos serán un lápiz 2B y un borrador.

La supervisión también alcanzará a los espacios donde se desarrollará la evaluación. El personal del Pronabec verificará el cumplimiento de los protocolos, mientras que la PNP apoyará en el orden de los establecimientos y tendrá a su cargo la custodia del traslado de los documentos. Los veedores y las autoridades locales también participarán en la vigilancia de la jornada.

La protección de las preguntas comenzó durante la elaboración de la prueba. Para esta etapa se establecieron controles de acceso con detectores de metales, cámaras de vigilancia y equipos informáticos que no tenían conexión a internet ni a redes internas o externas. Después de su preparación, los materiales fueron colocados en paquetes lacrados y almacenados en cajas de seguridad.

Su distribución hacia los locales se efectuará bajo custodia y con procedimientos de apertura controlada. De esta manera, el material deberá permanecer protegido hasta el inicio de la evaluación. Además, se contará con trabajadores capacitados para atender incidencias, orientar a los asistentes y brindar apoyo a los postulantes con discapacidad.

Beca 18-2027 incorpora puntaje mínimo y fija fecha para publicar resultados

La convocatoria presenta un cambio en sus criterios de selección: por primera vez en la historia del Pronabec, los participantes deberán alcanzar un puntaje mínimo para continuar en el concurso. Esta condición se incorpora como parte de las medidas destinadas a fortalecer la meritocracia en el acceso a las becas.

Una vez concluido el examen, los postulantes podrán conservar sus cuadernillos de preguntas, cuando corresponda. Las respuestas registradas en las fichas ópticas pasarán por un proceso independiente de revisión tecnológica. Una empresa especializada tendrá la responsabilidad de digitalizar y consolidar los datos antes de entregarlos al Pronabec, bajo condiciones de seguridad y confidencialidad.

La publicación de las calificaciones está programada para el 23 de diciembre. Los resultados incluirán los puntajes obtenidos en la evaluación y las bonificaciones correspondientes a condiciones priorizables. La consulta estará disponible en la página oficial www.pronabec.gob.pe/beca-18.