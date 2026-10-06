Denuncian a exalcalde de Pueblo Libre por atribuir voto de cusqueños a una supuesta "falta de oxígeno"

El Ilustre Colegio de Abogados del Cusco presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el exalcalde del distrito limeño de Pueblo Libre, Rafael Santos, por el presunto delito de discriminación tras atribuir el voto de los cusqueños en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) a una supuesta “falta de oxígeno” durante una entrevista difundida en redes sociales.

La institución calificó como “desafortunadas” sus declaraciones y consideró que no tienen justificación. “Las diferencias políticas son legítimas, pero deben expresarse con respeto y responsabilidad. Ninguna discrepancia puede justificar expresiones que ofendan, menosprecien o discriminen a todo un pueblo”, señaló el ente en un comunicado.

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Expresiones polémicas

El exalcalde de Pueblo Libre (2007-2014) y excandidato presidencial por el partido Perú Patria Segura (2021), Rafael Santos, generó polémica en redes sociales tras ser consultado en el canal RockefellerChannel por los primeros resultados de las ERM 2026 en Cusco, que dieron como virtual ganadora a la candidata al Gobierno Regional de la alianza electoral Venceremos, Verónika Mendoza.

Para argumentar su respuesta, Santos señaló que la población de Cusco votó de esa manera por un aparente problema para pensar vinculado a la falta de oxígeno. “Bueno, lo que pasa es que en el Cusco no te olvides que estás en altura y, en altura, el oxígeno es bastante menor que en la Costa. Entonces, yo creo que han cometido el mismo error porque no han podido pensar de manera coherente”, dijo.

Al ser cuestionado por los periodistas que lo entrevistaron, respondió: “Es un comentario psicológico… por la altura que tiene (Cusco), no se da cuenta de la realidad de que está viviendo (…) Es físico, no estoy hablando de un tema racista ni clasista. La falta de oxígeno hace que muchos piensen de manera obtusa antes de tomar una decisión”, anotó.

Rechazan expresiones

Las declaraciones de Santos generaron diversas reacciones en redes sociales. El periodista Glatzer Tuesta, conductor del programa Ideeleradio, aseguró que sus expresiones “reflejan una manera discriminadora y prejuiciosa de apreciar al que no piensa como uno”.

El diputado de Ahora Nación, Jair Manrique, también cuestionó los comentarios del exalcalde y formalizó un pedido ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación de oficio por las declaraciones contra ciudadanos del Cusco. “El racismo y la discriminación no pueden quedar solo en una condena pública”, indicó.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Cusco anunció que interpuso una denuncia penal por presunta discriminación contra Santos. Hasta el momento, otros organismos como el Ministerio de Cultura, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo —entidades que suelen intervenir en situaciones de presunta discriminación— no se han pronunciado.