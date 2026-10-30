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Sociedad

Asesinan a teniente gobernador de Recuaycito tras interceptarlo en carretera de La Libertad

Adelmo Gilmer Vera Paredes fue atacado a balazos mientras conducía por el sector Cerro Blanco, en Lucma. Los atacantes dispararon contra su camioneta y huyeron sin llevarse sus pertenencias.

La violencia azota nuevamente La Libertad con el asesinato del teniente gobernador Adelmo Gilmer Vera Paredes, quien fue atacado a balazos en Lucma. El crimen ocurrió en Cerro Blanco mientras se desplazaba en su camioneta.
La violencia azota nuevamente La Libertad con el asesinato del teniente gobernador Adelmo Gilmer Vera Paredes, quien fue atacado a balazos en Lucma. El crimen ocurrió en Cerro Blanco mientras se desplazaba en su camioneta. | Correo
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La violencia continúa golpeando a La Libertad. El teniente gobernador del caserío Recuaycito, Adelmo Gilmer Vera Paredes, fue asesinado a balazos cuando se desplazaba en su camioneta por el sector Cerro Blanco, en el distrito de Lucma, provincia de Gran Chimú.

El ataque ocurrió durante la tarde del miércoles. Según las primeras informaciones, un grupo de sujetos habría esperado oculto en la zona para interceptar a la autoridad política. Los presuntos sicarios dispararon contra el vehículo y varios proyectiles impactaron en Vera Paredes.

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Tras el ataque, el teniente gobernador perdió el control de la camioneta y terminó despistándose en la vía. Los agresores huyeron del lugar sin llevarse ninguna pertenencia de la víctima, por lo que la Policía no descarta que se haya tratado de un ataque dirigido.

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Policía halló siete casquillos

Agentes de la Policía llegaron hasta el lugar y encontraron siete casquillos de bala en la zona donde ocurrió el ataque. El hecho fue comunicado al Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes.

La Fiscalía dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue de Trujillo, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

Vera Paredes era conocido en Lucma por su participación en actividades sociales de la zona. Su asesinato deja a tres hijos menores de edad, según información difundida tras el crimen.

Los pobladores exigieron a las autoridades una mayor presencia policial y acciones contra la delincuencia en el distrito. También recordaron que en julio de 2025 fue asesinado en la misma jurisdicción Jenry Rodríguez Torres, funcionario del programa PAÍS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

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La Libertad registra 172 asesinatos

La región continúa registrando una elevada cifra de homicidios. De acuerdo con información de la Región Policial La Libertad, entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2026 se contabilizaron 172 asesinatos en el departamento.

La provincia de Trujillo concentra la mayor cantidad de homicidios, con 71 casos. Le siguen Pataz, con 27; Chepén, con 23; Ascope, con 14; y Virú, también con 14.

El asesinato del teniente gobernador se suma a la ola de violencia que afecta a La Libertad, una región golpeada en los últimos años por homicidios, extorsiones y otros delitos vinculados al crimen organizado.

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