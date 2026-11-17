Fue ofrecida como desayuno y transportada a Europa en una bolsa: una tortuga marina ahora cumple 50 años de ser rescatada La historia del reptil comenzó cuando una turista la compró por un dólar para salvarla de ser comida. Desde entonces, ha vivido experiencias únicas y superó múltiples obstáculos.

En diciembre de 1976, una pequeña tortuga marina estuvo a punto de convertirse en el desayuno de una familia en las Maldivas. Apenas medía 10 centímetros y formaba parte de un grupo de ejemplares recién nacidos que un comerciante ofrecía en un mercado de pescado. Sin embargo, una turista austríaca decidió comprarla por un dólar y cambiar para siempre su destino.

Medio siglo después, Puppi pesa 92 kilos y es una de las habitantes más conocidas del Haus des Meeres, un acuario de Viena, Austria. Su historia incluye un viaje clandestino en un bolso de mano, problemas de salud durante sus primeros años y hasta excursiones de buceo en Menorca. Ahora, la tortuga verde marina celebra sus 50 años con buena salud y una vida lejos del océano donde nació, según informa el medio austriaco Der Standard .

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¿Cómo salvaron a Puppi?

La historia comenzó cuando Dagmar Hafner, una mujer de Viena, viajó a las Maldivas junto a su esposo para disfrutar de unas vacaciones de buceo. Durante una visita a un mercado de pescado del atolón de Malé, encontró un recipiente con cerca de 10 tortugas recién nacidas. El vendedor le explicó que podía freírlas como si fueran huevos y consumirlas durante el desayuno.

Hafner compró una de ellas por un dólar. Su primera intención era liberarla en la playa, cerca del bungalow donde se alojaba. Sin embargo, un episodio cambió sus planes: un trabajador del hotel pasó frente a ella con una tortuga adulta que serviría como cena para su familia. Ante esa situación, decidió conservar a la pequeña y darle un lugar en su hogar.

El regreso a Europa también tuvo un detalle particular. Puppi viajó hasta Viena dentro del bolso de mano de su nueva dueña. Según Jeff Schreiner, director del Haus des Meeres, aquella práctica habría sido considerada contrabando en la actualidad, aunque en 1976 era legal.

De vivir en un apartamento a convertirse en la estrella de un acuario

Los primeros años de Puppi en Viena no estuvieron libres de dificultades. En el apartamento de los Hafner sufrió una quemadura en una aleta por un calentador y, tiempo después, desarrolló una neumonía. Para tratarla, recibió un antibiótico destinado a las gallinas, por recomendación del responsable del acuario del zoológico de Schönbrunn.

Su alimentación incluía lechuga y sardinas procedentes de Grecia. El crecimiento fue tan rápido que tuvo que pasar de un acuario de 100 litros a otro de 200 litros y, finalmente, a una piscina propia con bomba de calor.

También acompañó a Hafner durante sus vacaciones en Menorca. Allí, la mujer la llevaba a bucear con un pequeño arnés y una correa. En 1982, cuando su tamaño hizo difícil levantarla para limpiar su piscina, Puppi se trasladó al Haus des Meeres, donde recibió un tanque propio.

¿Cómo vive a sus cincuenta años y por qué no volverá al océano?

Actualmente, Puppi es la residente más antigua del acuario vienés. Su personalidad también forma parte de su popularidad: los buzos deben acariciarle primero la cabeza y el cuello antes de realizar las tareas de limpieza. Si no recibe esas atenciones, puede darles pequeños mordiscos. Su expresión aparentemente seria, que recuerda al carácter gruñón de los vieneses, es simplemente una característica de su rostro.

Para celebrar su medio siglo, el zoológico organizó una fiesta el 18 de noviembre de 2026, con la bendición del párroco Toni Faber. Antes del aniversario, la tortuga pasó por un examen médico que incluyó análisis de sangre y una ecografía. El resultado fue favorable: goza de buena salud.

Puppi no regresará a su hábitat natural. Su prolongada convivencia con las personas hace que una liberación en el océano no sea una opción. Mientras tanto, continúa como una de las grandes atracciones del acuario y conserva una particular afición por los trozos de pepino que recibe de su cuidador.