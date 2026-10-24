Balacera en playa Agua Dulce: repartidor por aplicativo muere y dos personas quedan heridas en Chorrillos La víctima mortal sería de nacionalidad venezolana y se dedicaría al reparto por aplicativo. Los dos heridos permanecen en el hospital Casimiro Ulloa con pronóstico reservado. La Policía investiga el ataque.

Un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas tras un ataque a balazos registrado la tarde de este viernes 23 de octubre en el malecón de la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos.

En la escena se hallaron aproximadamente 22 casquillos de bala esparcidos en la pista y la vereda. La víctima mortal respondería al nombre de Gilbert y sería de nacionalidad venezolana. Según sus amigos, se dedicaba al reparto de productos mediante aplicativos de delivery.

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Los dos heridos fueron identificados como Leslie Melendez Robles y Jhossue Belandria Guillen. Ambos fueron trasladados por efectivos policiales al hospital Casimiro Ulloa, donde permanecen con pronóstico reservado.

Chorrillos: un muerto y dos heridos deja ataque a balazos en playa Agua Dulce

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, las tres personas habían permanecido un rato cerca de la playa y se dirigían a sus motocicletas para retirarse cuando fueron interceptadas por dos sujetos que se desplazaban en otra moto lineal y abrieron fuego contra ellas.

En el lugar también se encontraron las tres motocicletas que utilizaban las víctimas. Tras el ataque, efectivos policiales acordonaron la escena y restringieron parcialmente el tránsito vehicular en la vía con dirección al sur.

Personal de Criminalística llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables y el móvil del ataque, que es materia de investigación.