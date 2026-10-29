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Ciencia

Astrónomos revelan un nuevo candidato a planeta enano en nuestro sistema solar: se encuentra más allá de Plutón

Este nuevo mundo podría ser el más grande visto en dos décadas si se confirma su clasificación.

Una vista del sistema solar que muestra la vía orbital del candidato a planeta enano 2026 ED138. Foto: NSF–DOE Vera C. Observatorio
Una vista del sistema solar que muestra la vía orbital del candidato a planeta enano 2026 ED138. Foto: NSF–DOE Vera C. Observatorio
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Un objeto helado denominado provisionalmente 2026 ED138 podría convertirse en un nuevo integrante de la lista de planetas enanos del sistema solar. Detectado en los datos del Observatorio Vera C. Rubin, este cuerpo celeste tendría un diámetro de entre 600 y 1.500 kilómetros y se encuentra más lejos del Sol que Plutón. Sin embargo, los científicos necesitan realizar nuevas observaciones para confirmar su tamaño y determinar si cumple las condiciones para recibir esa clasificación.

El hallazgo fue presentado por Matthew Holman, astrofísico del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, y Mario Jurić, profesor de astronomía de la Universidad de Washington y líder del equipo de investigación del sistema solar de Rubin. Holman identificó el objeto al analizar datos del telescopio Simonyi, mientras que Jurić contribuyó con observaciones adicionales que permitieron reconstruir parte de su trayectoria.

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Un mundo helado podría incorporarse a la lista de planetas enanos

El 13 de octubre de 2026, Holman examinaba datos recopilados por el observatorio durante ese año mediante un programa informático desarrollado junto con su colega Kevin Napier. La herramienta compara miles de millones de detecciones de objetos en movimiento para determinar cuáles corresponden al mismo cuerpo celeste.

Esta imagen muestra al candidato a planeta enano 2026 ED138 (ED138) siguiendo su trayectoria a través del Sistema Solar exterior, más allá de la órbita de Plutón. Foto: Vera C. Observatorio

Esta imagen muestra al candidato a planeta enano 2026 ED138 (ED138) siguiendo su trayectoria a través del Sistema Solar exterior, más allá de la órbita de Plutón. Foto: Vera C. Observatorio

Al identificar 2026 ED138, el investigador advirtió que su brillo y distancia indicaban que podía tratarse de un objeto excepcionalmente grande. "Mi primera reacción fue una mezcla de entusiasmo e incredulidad. Los objetos como este son muy poco frecuentes, así que inmediatamente comencé a comprobar si yo o el programa habíamos cometido algún error", explicó Holman.

Para descartar posibles fallos, Jurić revisó los catálogos y las imágenes del observatorio, donde encontró otras 20 observaciones que se remontaban a marzo de 2026. El equipo también localizó registros de otros estudios astronómicos desde 2016, lo que permitió rastrear la órbita del objeto durante más de una década.

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Su tamaño y distancia lo convierten en un hallazgo destacado

Actualmente, 2026 ED138 se encuentra a unas 46 unidades astronómicas del Sol. Cada unidad astronómica equivale a la distancia media entre la Tierra y nuestra estrella. Plutón, en comparación, orbita a una distancia media de aproximadamente 40 unidades astronómicas.

A partir de su distancia, brillo y reflectividad superficial estimada, los científicos calcularon que su diámetro podría oscilar entre 600 y 1.500 kilómetros. Los cuerpos helados de esas dimensiones suelen tener una forma redondeada, una característica necesaria para ser considerados planetas enanos.

"Encontrar un objeto de este tamaño, de aproximadamente 1.000 kilómetros de diámetro, es algo que ocurre quizá una vez por generación", señaló Jurić. El investigador añadió que sería el objeto transneptuniano más grande descubierto en unos 20 años.

Si se confirma su clasificación, se sumaría a los cinco planetas enanos reconocidos por la Unión Astronómica Internacional: Plutón, Ceres, Eris, Haumea y Makemake.

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El Observatorio Rubin busca más objetos ocultos en el sistema solar

El descubrimiento fue posible pese a que el objeto se encuentra cerca del plano de la Vía Láctea, una región abarrotada de estrellas que dificulta distinguir cuerpos celestes pequeños y distantes. La observación continua del cielo austral y los algoritmos del observatorio permitieron identificarlo entre numerosas fuentes de luz.

El estudio Legacy Survey of Space and Time (LSST) comenzó en junio de 2026. Antes de su inicio formal, el equipo ya había anunciado observaciones de más de 11.000 asteroides nuevos, incluidos unos 380 objetos transneptunianos.

"Rubin nos está dando una capacidad sin precedentes para explorar el cielo mediante una combinación de velocidad, profundidad y precisión", afirmó Jurić. El científico destacó que buscar objetos en imágenes antiguas permite reconstruir sus órbitas con mayor rapidez y precisión.

Todavía se necesitan nuevas observaciones para establecer las dimensiones exactas de 2026 ED138 y confirmar si es un planeta enano. Mientras tanto, el hallazgo ofrece una muestra de los descubrimientos que podría revelar el observatorio durante los próximos años.

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