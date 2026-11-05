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Hasta 12 horas sin agua: Sedapal anuncia corte del servicio en cuatro distritos de Lima este viernes 6 de noviembre

Sedapal informó que los cortes se llevarán a cabo entre ocho y doce horas, afectando áreas específicas de cada distrito. Los usuarios deben verificar si sus viviendas están incluidas.

Sedapal anuncia la suspensión del servicio de agua potable en Ate, Villa María del Triunfo, Comas y Rímac.
Sedapal anuncia la suspensión del servicio de agua potable en Ate, Villa María del Triunfo, Comas y Rímac.Foto: composición LR
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Vecinos de Ate, Villa María del Triunfo, Comas y Rímac deberán tomar precauciones ante la suspensión del servicio de agua potable programada para este viernes 6 de noviembre. La interrupción alcanzará sectores específicos de estos cuatro distritos de Lima Metropolitana, donde se realizarán trabajos técnicos en las redes de distribución.

De acuerdo con el cronograma de Sedapal, los cortes comenzarán en distintos horarios y tendrán una duración de entre ocho y doce horas. La empresa detalló las zonas comprendidas en cada distrito y los tiempos estimados de suspensión, por lo que se recomienda a los usuarios verificar si sus viviendas están incluidas en el aviso.

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Sedapal precisó que la interrupción no abarcará necesariamente todas las calles o urbanizaciones de los distritos incluidos en el aviso. Por ese motivo, los usuarios deberán identificar si sus viviendas se encuentran dentro de las zonas detalladas en el cronograma para conocer si serán afectados por la suspensión del servicio.

Ate

  • Hora de corte: de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
  • Zonas afectadas: A. H. Huaycán, zona Z; UCV 233, 233B, 233C, 233E y 235. El corte comprende el sector R-1 ALA.

Villa María del Triunfo

  • Hora de corte: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • Zonas afectadas: A. H. Manuel González Prada, A. H. La Florida, A. H. Ampliación Comité 24, A. H. Casuarinas, A. H. José C. Mariátegui, sector Vallecito Bajo, manzanas 83, 84A, 97 y 98, Comité 42; A. H. José C. Mariátegui, tercera etapa, manzanas 10R, S10B, 102, 103, Z, 93A, X10 y Y10; P. J. San Gabriel Vallecito Bajo, A. H. Nuevo Amanecer y A. H. Virgen del Carmen.

Comas

  • Hora de corte: de 12:00 m. a 8:00 p. m.
  • Zonas afectadas: A. H. San Juan Bautista, APV Cabo Linares Rojas, U. Pop. Ciudad de Lima, urbanización Alameda del Pinar primera etapa, urbanización El Álamo, urbanización El Pinar parcela C segunda etapa y urbanización El Pinar.

Rímac

  • Hora de corte: de 12:00 m. a 8:00 p. m.
  • Zonas afectadas: A. H. Las Flores de San Juan de Amancaes, A. H. Las Colinas de San Juan de Amancaes, A. H. Pampa de San Juan de Amancaes Parte Alta B, A. H. Proyecto Integral tercera zona, A. H. San Juan de Amancaes y A. H. San Juan de Amancaes segunda etapa.

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