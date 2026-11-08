Hasta 13 horas sin agua en Lima y Callao este lunes 9 de noviembre: conoce los sectores afectados por el corte de Sedapal Sedapal restringirá el servicio de agua potable en varios sectores de estos distritos durante diferentes horarios. Las interrupciones afectarán urbanizaciones y asentamientos humanos específicos, de acuerdo con su cronograma.

Las restricciones de agua serán por horarios distintos, afectando urbanizaciones y asentamientos humanos, no toda la totalidad de los distritos mencionados.

Las restricciones de agua serán por horarios distintos, afectando urbanizaciones y asentamientos humanos, no toda la totalidad de los distritos mencionados. Foto: composición LR

Los vecinos de tres distritos de Lima Metropolitana deberán tomar precauciones ante la suspensión programada del servicio de agua potable para este lunes 9 de noviembre. Sedapal informó que realizará trabajos de mantenimiento en las redes de distribución, por lo que varias zonas residenciales tendrán restricciones en el abastecimiento durante diferentes horarios.

La programación contempla sectores de Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Los cortes no abarcarán necesariamente la totalidad de estos distritos, sino urbanizaciones, asociaciones de vivienda y asentamientos humanos incluidos en el cronograma de la empresa estatal. Las interrupciones tendrán horarios diferenciados, de acuerdo con las intervenciones técnicas previstas.

Corte de agua este lunes 9 de noviembre: revisa las zonas afectadas y los horarios de suspensión por distrito

Villa María del Triunfo

Horario de corte: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Zonas afectadas:

P.J. San Gabriel Sector Vallecito Alto.

A. H. Las Rocas de La Paz.

A. H. El Paraíso Mz. G1 y H1.

Asociación de Vivienda La Granja.

A. H. Los Álamos.

A. H. Las Lomas.

A. H. El Mirador del Paraíso II.

A. H. Villa del Paraíso.

A. H. Virgen de Guadalupe.

A. H. Señor de los Milagros del Paraíso.

A. H. Ampl. del Paraíso.

A. H. Fortaleza del Paraíso.

A. H. Jardines del Paraíso.

A. H. Sector las Cumbres del Paraíso.

A. H. Las Flores del Paraíso.

A. H. Los Ángeles Mz. A y B.

Quebrada Alta del Paraíso.

A. H. 13 de Junio.

A. H. Mirador del Paraíso.

A. H. Virgen de Chapí Mz. A y B.

A. H. Nueva Generación del Paraíso Alto.

P.I. Paraíso Alto.

A. H. Virgen de las Mercedes.

A. H. Nuevo Paraíso.

A. H. Edén del Manantial.

A. H. Los Ángeles.

A. H. Bellavista del Paraíso Alto.

San Juan de Lurigancho

Horario de corte: de 9:00 a. m. a 10:00 p. m.

Zonas afectadas:

APV El Sauce.

A. H. Antiguo Cerro Los Sauces.

A. H. El Sauce.

A. H. Virgen de las Mercedes.

A. H. Pueblo Libre.

A. H. Pueblo Libre Ampliación.

Cementerio El Sauce.

Asociación El Sauce II.

Urb. Los Jardines de Santa Clarita.

Sector Jardines de Celima.

A. H. El Paraíso.

Agrup. Las Lomas del Sauce.

San Martín de Porres