Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Servicios

Hasta 13 horas sin agua en Lima y Callao este lunes 9 de noviembre: conoce los sectores afectados por el corte de Sedapal

Sedapal restringirá el servicio de agua potable en varios sectores de estos distritos durante diferentes horarios. Las interrupciones afectarán urbanizaciones y asentamientos humanos específicos, de acuerdo con su cronograma.

Las restricciones de agua serán por horarios distintos, afectando urbanizaciones y asentamientos humanos, no toda la totalidad de los distritos mencionados.
Las restricciones de agua serán por horarios distintos, afectando urbanizaciones y asentamientos humanos, no toda la totalidad de los distritos mencionados.Foto: composición LR
Por
google iconLa República en Google

Los vecinos de tres distritos de Lima Metropolitana deberán tomar precauciones ante la suspensión programada del servicio de agua potable para este lunes 9 de noviembre. Sedapal informó que realizará trabajos de mantenimiento en las redes de distribución, por lo que varias zonas residenciales tendrán restricciones en el abastecimiento durante diferentes horarios.

La programación contempla sectores de Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Los cortes no abarcarán necesariamente la totalidad de estos distritos, sino urbanizaciones, asociaciones de vivienda y asentamientos humanos incluidos en el cronograma de la empresa estatal. Las interrupciones tendrán horarios diferenciados, de acuerdo con las intervenciones técnicas previstas.

Puedes ver

Fonavi noviembre 2026: link de consulta con DNI para saber si tienes cobros pendientes en Banco de la Nación

lr.pe

Corte de agua este lunes 9 de noviembre: revisa las zonas afectadas y los horarios de suspensión por distrito

Villa María del Triunfo

  • Horario de corte: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • P.J. San Gabriel Sector Vallecito Alto.
  • A. H. Las Rocas de La Paz.
  • A. H. El Paraíso Mz. G1 y H1.
  • Asociación de Vivienda La Granja.
  • A. H. Los Álamos.
  • A. H. Las Lomas.
  • A. H. El Mirador del Paraíso II.
  • A. H. Villa del Paraíso.
  • A. H. Virgen de Guadalupe.
  • A. H. Señor de los Milagros del Paraíso.
  • A. H. Ampl. del Paraíso.
  • A. H. Fortaleza del Paraíso.
  • A. H. Jardines del Paraíso.
  • A. H. Sector las Cumbres del Paraíso.
  • A. H. Las Flores del Paraíso.
  • A. H. Los Ángeles Mz. A y B.
  • Quebrada Alta del Paraíso.
  • A. H. 13 de Junio.
  • A. H. Mirador del Paraíso.
  • A. H. Virgen de Chapí Mz. A y B.
  • A. H. Nueva Generación del Paraíso Alto.
  • P.I. Paraíso Alto.
  • A. H. Virgen de las Mercedes.
  • A. H. Nuevo Paraíso.
  • A. H. Edén del Manantial.
  • A. H. Los Ángeles.
  • A. H. Bellavista del Paraíso Alto.

San Juan de Lurigancho

  • Horario de corte: de 9:00 a. m. a 10:00 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • APV El Sauce.
  • A. H. Antiguo Cerro Los Sauces.
  • A. H. El Sauce.
  • A. H. Virgen de las Mercedes.
  • A. H. Pueblo Libre.
  • A. H. Pueblo Libre Ampliación.
  • Cementerio El Sauce.
  • Asociación El Sauce II.
  • Urb. Los Jardines de Santa Clarita.
  • Sector Jardines de Celima.
  • A. H. El Paraíso.
  • Agrup. Las Lomas del Sauce.

San Martín de Porres

  • Horario de corte: de 12:00 m. a 8:00 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • APV. Miguel Grau.
  • APV. Juan Carlos Tejada.
  • Asociación de Vivienda Papa Juan Pablo II.
  • Asociación Los Olivos Villa Residencial.
  • Asociación de Propietarios Arizona de la Urb. Villa Margaritas.
  • Asociación de Propietarios Oasis Señor de los Milagros.
  • Asociación Virgen del Sol I etapa.
  • Coop. Cajabamba 2da etapa.
  • Coop. Huaytapallana.
  • Coop. Servicios Múltiples Miguel Grau.
  • Coop. Virgen de Fátima.
  • Urb. El Rosario del Norte.
  • Urb. San Francisco de Kayrán.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 6 de noviembre de 2026

Por Carlin | 6 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Centros de salud mental de Lima sin agua ni luz por deudas: denuncian falta de medicinas para pacientes con intentos de suicidio

Detienen en Argentina a un hombre de 49 años por presuntas amenazas de muerte contra el papa León XIV antes de su visita oficial

Visita del papa León XIV a Argentina EN VIVO: sumo pontifice inicia su viaje por la ciudad de Buenos Aires

Servicios

¿Ganas el sueldo mínimo o tienes hijos? El monto exacto que sube tu depósito de CTS este mes de noviembre

¿Te quedarás sin agua este sábado 7 de noviembre? Sedapal anuncia cortes de hasta 12 horas: revisa AQUÍ los distritos

Hasta 12 horas sin agua: Sedapal anuncia corte del servicio en cuatro distritos de Lima este viernes 6 de noviembre

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Carlos Espá llega a Rusia para tratar situación de peruanos involucrados en guerra con Ucrania

Congresista fujimorista es captado en fiesta durante su semana de representación y emergencia de El Niño

López Aliaga asegura que denunciará penalmente a Roberto Burneo tras rechazo del JNE a la reelección encubierta