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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 6 PERÚ EN VIVO: SUMO PONTÍFICE SE DESPIDE DE LOS PERUANOS

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Caos en la avenida Brasil en medio del despliegue por el papa León XIV: bus ignoró límite de altura y quedó atrapado bajo un puente

Este accidente se suma a otros recientes en la misma área, donde vehículos han chocado con estructuras de protección. Se han instalado advertencias para evitar que autos de más altura ingresen a esa sección.

El atasco del bus generó congestión vehicular en la zona, complicando el tránsito para otros vehículos durante la visita del papa León XIV a la ciudad.
El atasco del bus generó congestión vehicular en la zona, complicando el tránsito para otros vehículos durante la visita del papa León XIV a la ciudad.Foto: Canal N
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Un bus de transporte público quedó atascado debajo de uno de los puentes de la avenida Brasil, luego de que su conductor intentara atravesar una estructura que no permitía el paso de vehículos de esas dimensiones. El incidente ocurrió este lunes 16 de noviembre, en medio del despliegue de seguridad y las restricciones vehiculares establecidas por la visita del papa León XIV.

El vehículo quedó atrapado en la parte inferior del puente y generó congestión en la zona, lo que complicó el tránsito de otras unidades y ocasionó malestar entre los transeúntes. Según el reporte de Canal N, hasta el momento de la transmisión no se habían registrado personas heridas.

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Puentes de la avenida Brasil registran nuevos accidentes pese a las estructuras de protección

El incidente se suma a otros siniestros registrados recientemente en este tramo. El domingo 15 de noviembre, una furgoneta que transportaba materiales de construcción chocó contra una estructura metálica colocada para proteger un puente ubicado en Pueblo Libre.

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Durante ese mismo episodio, también se observó otro vehículo atrapado debajo de la infraestructura. La unidad pudo ser retirada posteriormente, luego de que se desinflaran sus neumáticos para facilitar su salida. Estos hechos ocurrieron pese a la instalación de estructuras destinadas a advertir y evitar el ingreso de vehículos que superen la altura permitida.

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