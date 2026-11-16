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🔴 Papa León XIV culmina su visita al Perú: todos los detalles de su despedida

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Papa León XIV en Las Palmas: desorden, aglomeraciones y personas desmayadas en los exteriores previo a la misa de despedida

La falta de orientación en el ingreso provocó aglomeraciones y altercados, lo que llevó a la intervención de la Policía para controlar la situación en el recinto.

Miles de fieles llegaron a la Base Aérea Las Palmas en Surco para la misa de despedida del papa León XIV, enfrentando desorganización y largas filas.
Miles de fieles llegaron a la Base Aérea Las Palmas en Surco para la misa de despedida del papa León XIV, enfrentando desorganización y largas filas.Foto: Melissa Landa/Composición LR
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La llegada de miles de fieles a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, para participar en la misa de despedida del papa León XIV estuvo marcada por problemas de organización durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre. Los asistentes reportaron largas filas, confusión en los accesos y momentos de tensión en los exteriores del recinto, donde se concentraron personas que buscaban ingresar para presenciar la última celebración eucarística del pontífice en el Perú.

Las dificultades se registraron principalmente en las puertas 8 y 2, donde los visitantes denunciaron falta de orientación para ordenar el ingreso. La aglomeración provocó empujones y altercados entre algunos asistentes, por lo que efectivos de la Policía tuvieron que intervenir para controlar la situación.

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Empujones, filas y confusión en las puertas de ingreso a Las Palmas

Uno de los puntos más complicados fue la puerta 8, donde los asistentes señalaron que llegaron a formarse hasta cuatro filas distintas. La falta de indicaciones claras generó desconcierto entre quienes intentaban identificar el acceso correspondiente a sus entradas. Algunos fieles reclamaron que no había suficientes policías ni voluntarios para orientar a las personas que esperaban desde varias horas antes.

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En la puerta 2 también se reportaron demoras y largas esperas. Algunos asistentes denunciaron que llevaban varias horas sin poder ingresar, mientras que los empujones y discusiones aumentaban la tensión en medio de la multitud. De acuerdo con los reportes periodísticos, como medida para reducir las aglomeraciones, se permitió el ingreso por la puerta 8 sin limitarlo a la numeración indicada en las entradas. También se habilitó el acceso completo por la puerta 11.

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