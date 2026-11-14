Papa León XIV en Perú HOY, EN VIVO: minuto a minuto de su recorrido, agenda y últimas noticias del Santo Padre en su visita en Cusco y Pucallpa El papa León XIV continúa su visita al Perú con un itinerario lleno de actividades este domingo 15 de noviembre, que incluye visitas a Cusco y Pucallpa.

Papa León XIV en Perú HOY, EN VIVO: minuto a minuto de su recorrido, agenda y últimas noticias del Santo Padre en su visita en Cusco y Pucallpa

Papa León XIV en Perú HOY, EN VIVO: minuto a minuto de su recorrido, agenda y últimas noticias del Santo Padre en su visita en Cusco y Pucallpa Foto: composición LR

El papa León XIV continuará con su agenda de actividades como parte de su visita al Perú. Este domingo 15 de noviembre, el sumo pontífice llegará a Cusco, donde se reunirá con los fieles y representantes de la piedad popular, para luego viajar a Pucallpa para encontrarse con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos. Su recorrido incluirá una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, antes de retornar a Lima.

¿Cuál es la agenda del papa León XIV para este domingo 15 de noviembre? Conoce su itinerario en Cusco y Pucallpa

El papa León XIV continuará su visita apostólica este domingo 15 de noviembre con actividades en Cusco y Pucallpa, antes de regresar a Lima. Este será su itinerario:

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