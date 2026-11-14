Papa León XIV en Perú HOY, EN VIVO: minuto a minuto de su recorrido, agenda y últimas noticias del Santo Padre en su visita en Cusco y Pucallpa
El papa León XIV continúa su visita al Perú con un itinerario lleno de actividades este domingo 15 de noviembre, que incluye visitas a Cusco y Pucallpa.
El papa León XIV continuará con su agenda de actividades como parte de su visita al Perú. Este domingo 15 de noviembre, el sumo pontífice llegará a Cusco, donde se reunirá con los fieles y representantes de la piedad popular, para luego viajar a Pucallpa para encontrarse con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos. Su recorrido incluirá una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, antes de retornar a Lima.
¿Cuál es la agenda del papa León XIV para este domingo 15 de noviembre? Conoce su itinerario en Cusco y Pucallpa
El papa León XIV continuará su visita apostólica este domingo 15 de noviembre con actividades en Cusco y Pucallpa, antes de regresar a Lima. Este será su itinerario:
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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR
- 07:50 a. m.: Salida en avión desde Chiclayo rumbo a Cusco.
- 10:00 a. m.: Llegada al aeropuerto de Cusco.
- 10:30 a. m.: Encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en Saqsaywaman.
- 11:45 a. m.: Oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de Cusco.
- 01:05 p. m.: Salida en avión desde Cusco hacia Pucallpa.
- 02:30 p. m.: Llegada al aeropuerto de Pucallpa.
- 03:00 p. m.: Encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.
- 04:45 p. m.: Santa Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.
- 07:05 p. m.: Salida en avión desde Pucallpa rumbo a Lima.
- 08:20 p. m.: Llegada a la Base Aérea del Callao.