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Papa León XIV en Perú: esta es su agenda para el lunes 16 de noviembre antes de regresar a Roma

La Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas comenzará a las 10.30 a. m. Se espera la asistencia de 1.200.000 personas, y contará con la presencia del Señor de los Milagros.

Conoce la agenda del papa León XIV para este lunes 16
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El papa León XIV cumplirá este lunes 16 de noviembre sus últimas actividades en el Perú antes de emprender el vuelo de retorno a Roma. La jornada final de su visita apostólica estará marcada por un encuentro con adultos mayores, una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas y la ceremonia oficial de despedida en el Callao.

De acuerdo con el programa oficial publicado por la Santa Sede, todas las actividades de esta última jornada se desarrollarán en Lima y Callao. El avión que trasladará al pontífice hacia Italia despegará a la 1.45 p. m.

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León XIV visitará a adultos mayores

La primera actividad del papa León XIV será a las 8.30 a. m., cuando visite al personal y a las personas acogidas en la casa de las Hermanitas de los adultos mayores desamparados.

Según el itinerario oficial, el pontífice realizará un saludo durante este encuentro, que será una de sus últimas actividades pastorales antes de la misa de despedida.

La visita tendrá un significado especial dentro de la agenda del papa, que durante su recorrido por el Perú ha incluido encuentros con distintos sectores de la población y comunidades religiosas.

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Misa multitudinaria en Las Palmas

El momento central de la última jornada será la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. La celebración comenzará a las 10.30 a. m. y contará con la homilía del santo padre.

La celebración será la última misa que León XIV presidirá en territorio peruano antes de regresar al Vaticano. La expectativa por esta ceremonia es especialmente alta. La Conferencia Episcopal del Perú y la organización de la visita han trabajado durante las últimas semanas en la preparación del recinto y el ingreso de los asistentes. Monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador nacional de la visita papal, señaló que se espera una asistencia de alrededor de 1.200.000 personas en Las Palmas.

Para acceder al recinto se distribuyeron entradas digitales gratuitas. Estas fueron nominativas y estuvieron asociadas a los datos de identificación de cada asistente, con el objetivo de evitar su reventa o transferencia.

Además, el Señor de los Milagros estará presente durante la misa de despedida, como parte de los elementos de la religiosidad popular peruana que acompañarán la última celebración del pontífice en el país.

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Ceremonia de despedida en el Callao

Después de la misa en Las Palmas, León XIV se trasladará hacia el Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú, en el Callao, donde se desarrollará la ceremonia oficial de despedida.

El acto está programado para las 1.15 p. m., según el itinerario de la Santa Sede. Luego de la ceremonia, el pontífice abordará el avión que lo llevará de regreso a Roma.
1.45 p. m.: León XIV partirá rumbo a Roma
La salida del avión papal desde la Base Aérea del Callao está prevista para las 1.45 p. m. del lunes 16 de noviembre.

El pontífice llegará al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino a las 10.25 a. m. del martes 17 de noviembre, de acuerdo con el programa oficial.

Con esta partida concluirá la visita apostólica de León XIV al Perú, que comenzó el miércoles 11 de noviembre y comprendió actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Zaña, Cusco y Pucallpa.

La jornada final concentrará así tres momentos principales: el encuentro con los adultos mayores, la misa multitudinaria en Las Palmas y la ceremonia de despedida que antecederá el retorno del papa a Roma.

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