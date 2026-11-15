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PAPA LEÓN XIV EN VIVO DÍA 5 EN PERÚ: SE DESPIDE DE CHICLAYO PARA VISITAR CUSCO Y PUCALLPA

Sociedad

¿A qué hora llega el papa León XIV a Cusco y Pucallpa? conoce la agenda que cumplirá este domingo 15 de noviembre

Durante su jornada, el pontífice participará en encuentros pastorales, rezará el Ángelus y presidirá una misa masiva. Esto forma parte de su itinerario oficial que abarca diversas regiones del país.

El papa León XIV tiene prevista su llegada al Cusco a las 10 a.m.
El papa León XIV tiene prevista su llegada al Cusco a las 10 a.m.
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El papa León XIV continuará este domingo 15 de noviembre su recorrido por el Perú con actividades oficiales en Cusco y Pucallpa, antes de retornar a Lima por la noche. De acuerdo con el itinerario difundido por la Santa Sede, el pontífice participará en encuentros pastorales, rezará el Ángelus y presidirá una misa multitudinaria durante su jornada en el sur andino y la Amazonía.

La visita de León XIV al Perú comenzó el miércoles 11 de noviembre y contempla actividades en distintas regiones del país. El programa oficial se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre, cuando el papa cumplirá sus últimas actividades en Lima antes de emprender su retorno al Vaticano.

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Papa León XIV en Cusco: horarios y actividades

El papa León XIV partirá desde Chiclayo a las 7:50 a. m. con dirección a Cusco. Su llegada al territorio cusqueño está prevista para las 10:00 a. m., según el programa oficial de la Santa Sede.

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A las 10:30 a. m., el pontífice sostendrá un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán. La actividad será uno de los principales momentos de su visita a la ciudad imperial.

Posteriormente, a las 11:45 a. m., León XIV rezará el Ángelus en la plaza de la Catedral de Cusco. Con esta actividad concluirá su agenda en la ciudad antes de continuar su recorrido hacia la Amazonía peruana.

¿A qué hora llegará el papa León XIV a Pucallpa?

El vuelo del pontífice desde Cusco hacia Pucallpa está programado para la 1:05 p. m.. Su llegada a la ciudad amazónica está prevista para las 2:30 p. m.

Media hora después, a las 3:00 p. m., León XIV participará en un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

La agenda continuará a las 4:45 p. m., cuando el papa presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. Esta será una de las actividades multitudinarias de su recorrido por la Amazonía peruana.

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¿A qué hora regresará el papa León XIV a Lima?

Luego de culminar sus actividades en Pucallpa, el vuelo de retorno a Lima está programado para las 7:05 p. m.. El aterrizaje en la capital está previsto para las 8:20 p. m.

De esta manera, León XIV culminará su jornada del domingo 15 de noviembre tras haber recorrido Cusco y Pucallpa en una sola jornada. El lunes 16 continuará con sus últimas actividades oficiales en Lima antes de abandonar el territorio peruano.

Agenda del papa León XIV este domingo 15 de noviembre

  • 7:50 a. m.: salida de Chiclayo hacia Cusco.
  • 10:00 a. m.: llegada a Cusco.
  • 10:30 a. m.: encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en Sacsayhuamán.
  • 11:45 a. m.: rezo del Ángelus en la plaza de la Catedral de Cusco.
  • 1:05 p. m.: salida de Cusco hacia Pucallpa.
  • 2:30 p. m.: llegada a Pucallpa.
  • 3:00 p. m.: encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.
  • 4:45 p. m.: misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.
  • 7:05 p. m.: salida de Pucallpa hacia Lima.
  • 8:20 p. m.: llegada a Lima.

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