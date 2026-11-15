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PAPA LEÓN XIV EN VIVO DÍA 5 EN PERÚ: SE DESPIDE DE CHICLAYO PARA VISITAR CUSCO Y PUCALLPA

Sociedad

Chiclayanos se amanecen bajo la lluvia para despedir al papa León XIV antes de su viaje a Cusco

Con paraguas y bolsas de plástico, los asistentes esperaron durante horas la salida del papa, quien partiría hacia Cusco. Algunos llegaron desde la noche anterior para presenciar su despedida.

Las lluvias, que comenzaron a las 3 a. m., inundaron calles y avenidas, pero no detuvieron a los pobladores de Chiclayo.
Las lluvias, que comenzaron a las 3 a. m., inundaron calles y avenidas, pero no detuvieron a los pobladores de Chiclayo. | Foto: Andina/Composición LR
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Chiclayanos y visitantes salieron a las calles durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre para despedir al papa León XIV, quien dejará la ciudad rumbo a Cusco como parte de su visita pastoral al Perú. Pese a las lluvias que comenzaron alrededor de las 3.00 a. m., los fieles permanecieron en distintos puntos del recorrido para intentar ver al pontífice antes de su partida.

Con paraguas, bolsas de plástico y otros objetos para protegerse del agua, los asistentes aguardaron la salida del santo padre. Según el reporte de la Agencia Andina, algunos llegaron desde la noche anterior y se mantuvieron en sus lugares pese a las precipitaciones, mientras otros comenzaron a entonar cánticos para acompañar la despedida de quien fue obispo de Chiclayo antes de asumir el pontificado.

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Fieles esperan desde la madrugada para despedir a León XIV pese a las fuertes lluvias en Chiclayo

La lluvia de moderada intensidad afectó distintos sectores del centro y la periferia de Chiclayo durante las primeras horas del domingo. Las precipitaciones dejaron calles y avenidas inundadas, pero no impidieron que los residentes se concentraran en los alrededores del centro de la ciudad y a lo largo de la ruta hacia la base aérea.

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Entre los asistentes había familias y visitantes que llegaron desde otras localidades para participar de la despedida. Muchos permanecieron bajo la lluvia con la expectativa de recibir el saludo o la bendición del papa León XIV durante su traslado. La concentración también estuvo acompañada de cánticos y muestras de afecto hacia el pontífice.

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