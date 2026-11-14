Precio del dólar hoy en Perú, domingo 15 noviembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta
Consulta el precio del dólar este domingo 15 de noviembre en Perú, y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.
El precio del dólar se sitúa el domingo 15 de noviembre del 2026 en S/3,398 para la compra y S/3,423 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar los valores ofrecidos por organizaciones oficiales, así como cómo se cotiza la moneda de los Estados Unidos en bancos y casas de cambio.
Precio del dólar hoy en Perú, domingo 15 noviembre
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 15 de noviembre
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4030, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.
Últimas noticias sobre el Precio del Dólar hoy
Buenos días, lectores de La República, bienvenidos a la cobertura de las últimas noticias sobre el tipo de cambio del dólar en Perú.
Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 15 de noviembre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558