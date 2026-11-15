Miles de fieles tuvieron a León XIV en Cusco: Rosa de Oro, lluvia y un mensaje contra las divisiones El pontífice llegó a Saqsaywaman en medio de una persistente llovizna, recordó al fallecido arzobispo Richard Alarcón y pidió que las fiestas religiosas sean espacios de reconciliación, caridad y encuentro.

Cientos de fieles esperaron bajo la lluvia en Saqsaywaman, Cusco, la llegada del Papa León XIV, quien participó en una celebración religiosa cargada de simbolismo y mensaje. | AFP

Cientos de fieles esperaron bajo la lluvia en Saqsaywaman, Cusco, la llegada del Papa León XIV, quien participó en una celebración religiosa cargada de simbolismo y mensaje. | AFP

La espera comenzó desde temprano en Cusco. Cientos de fieles se congregaron en los exteriores de Saqsaywaman para recibir al papa León XIV. El cielo gris y la persistente llovizna acompañaron las horas previas a su llegada, pero no frenaron a quienes buscaban verlo de cerca, escuchar su mensaje o simplemente recibir su saludo.

La expectativa creció conforme avanzaba la mañana. Familias, jóvenes y adultos mayores permanecieron en los alrededores del complejo arqueológico mientras se preparaba el encuentro del pontífice con los fieles y representantes de la piedad popular cusqueña.

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León XIV llegó a Saqsaywaman y participó en la celebración religiosa en medio de una densa llovizna. El Papa no encontró el escenario soleado que suele acompañar las postales del Cusco, sino un paisaje cubierto de nubes y una multitud protegida como podía de la lluvia.

Pero precisamente desde ese escenario cargado de historia comenzó uno de los mensajes centrales de su visita. León XIV miró hacia las enormes piedras de Saqsaywaman y las describió como un “altar de piedra” que se eleva hacia el cielo andino.

Sin embargo, inmediatamente planteó una reflexión sobre la fe cristiana: “en realidad, es Dios quien desciende en busca de sus hijos e hijas”.

El pontífice vinculó esa idea con María y con su decisión de aceptar la voluntad de Dios. Habló de su “sí valiente y sencillo”, un gesto que, según explicó, “cambió la historia para siempre”. Para León XIV, esa disposición a escuchar y responder a Dios también puede encontrarse en la vida cotidiana de las comunidades.

Desde allí, el Papa puso en el centro de su discurso una de las expresiones más visibles de la identidad religiosa del Cusco: la piedad popular.

Procesiones, peregrinaciones, fiestas patronales, imágenes, cantos y danzas fueron parte de su reflexión. León XIV sostuvo que estas manifestaciones no pueden entenderse únicamente como expresiones culturales.

“Una fiesta religiosa, una peregrinación, una procesión, por lo tanto, no son solo una manifestación cultural”, afirmó. Detrás de ellas, explicó, existe una comunidad que busca a Dios y que expresa su fe de acuerdo con las tradiciones que ha recibido y transmitido durante generaciones.

Pero el mensaje del pontífice no se quedó en la defensa de las costumbres religiosas. León XIV las convirtió en un punto de partida para hablar de una sociedad marcada por conflictos y distancias.

“La fe no separa, sino que une a Dios y a los demás”, sostuvo.

En medio de un mundo que describió como atravesado por “divisiones, heridas, desconfianza”, el Papa pidió que las celebraciones religiosas recuperen su capacidad de reunir a personas diferentes. Una procesión, explicó, puede hacer caminar juntos a quienes piensan distinto; una peregrinación puede reunir a familias y comunidades; y una fiesta patronal puede convertirse en una oportunidad para recomponer vínculos.

Entonces lanzó una de las frases más fuertes de su mensaje en Cusco:

“Hagan de estas fiestas una escuela de fraternidad y caridad”.

León XIV pidió que esas celebraciones no sean únicamente espacios para rezar y festejar, sino también momentos para cuidar a quienes atraviesan dificultades. La alegría, señaló, debe ser compartida y alcanzar especialmente a quienes más necesitan compañía y ayuda.

El pontífice también dedicó parte de su mensaje a los jóvenes. Les pidió no limitarse a conservar las tradiciones que recibieron, sino mantenerlas vivas y transmitirlas a las nuevas generaciones.

“El futuro de las costumbres no radica únicamente en conservar lo que se ha recibido, sino también en transmitirlo de manera viva”, afirmó.

En su reflexión sobre la cultura y la evangelización, León XIV recordó además expresiones históricas de la fe andina, como el Hanacpachap, y mencionó la iglesia de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas como ejemplo del encuentro entre la evangelización y la cultura local.

Antes de continuar con su recorrido, el Papa recordó al fallecido arzobispo del Cusco, Richard Daniel Alarcón Urrutia, quien había trabajado para hacer posible su visita. León XIV expresó que esperaba encontrarse con él durante su llegada a la ciudad y pidió oraciones por su eterno descanso y por quienes sienten su ausencia.

El encuentro en Saqsaywaman terminó con la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén, patrona jurada del Cusco. Ante la imagen mariana, León XIV pidió por la paz de esta tierra y por quienes sufren.

También encomendó a María el camino de los cusqueños y pidió la gracia de “caminar juntos en el amor de su Hijo”.

Después, el pontífice continuó hacia el centro histórico para el rezo del Ángelus frente a la Catedral del Cusco, antes de partir rumbo a Pucallpa.

Y en Saqsaywaman quedó una última escena. Debido a la persistente llovizna, León XIV se retiró en una camioneta cerrada. La República captó el momento en que, antes de alejarse, saludó a los fieles que permanecían en los exteriores.

Habían esperado durante horas bajo el cielo gris. La lluvia terminó siendo parte de la jornada, pero no logró borrar la imagen que muchos buscaban llevarse de este domingo: la del Papa entre las piedras de Saqsaywaman, hablando de fe, memoria y tradiciones, pero también pidiendo que esas mismas tradiciones sirvan para algo más: volver a encontrarse.