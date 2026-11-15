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PAPA LEÓN XIV EN VIVO DÍA 5 EN PERÚ: SE DESPIDE DE CHICLAYO PARA VISITAR CUSCO Y PUCALLPA

Sociedad

El curioso detalle en la torta de tres niveles del papa León XIV: un recuerdo inédito de su época como "padre Roberto" en Lambayeque

La torta personalizada de tres niveles destacó imágenes y símbolos de su historia pastoral en Lambayeque, donde fue conocido como el padre Roberto.

Uno de los atractivos fue una figura del pontífice montado a caballo, simbolizando su cercanía con las comunidades y recordando su labor religiosa en el norte del país.
Uno de los atractivos fue una figura del pontífice montado a caballo, simbolizando su cercanía con las comunidades y recordando su labor religiosa en el norte del país. | Foto: difusión
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El papa León XIV recibió un homenaje especial durante la cena que compartió con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo, en el marco de su visita apostólica al Perú. Se trató de una torta personalizada de tres niveles que reunió imágenes y símbolos vinculados con su historia pastoral en Lambayeque, donde fue conocido como el padre Roberto durante sus años de servicio religioso.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue una figura del pontífice montado a caballo, acompañada por un residente que lleva las banderas del Perú. La representación recrea una fotografía de Robert Prevost durante una de sus visitas pastorales a una comunidad de la región, cuando todavía ejercía su labor religiosa en el norte del país.

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Papa León XIV aparece montado a caballo en uno de los niveles de la torta que recibió en Chiclayo

La figura ecuestre fue incorporada en uno de los niveles del pastel como recuerdo de la cercanía que Robert Prevost mantuvo con las comunidades de Lambayeque. La escena muestra al entonces padre Roberto sobre un caballo, en una representación inspirada en una imagen de su recorrido por una localidad de la región.

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El homenaje fue presentado durante la cena con los sacerdotes de la diócesis, quienes compartieron con el pontífice un encuentro marcado por los recuerdos de su etapa pastoral. La torta también llevaba la dedicatoria ¡Gracias por su Misión Pastoral en Chiclayo!, como reconocimiento a los años que permaneció en esta jurisdicción eclesiástica.

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