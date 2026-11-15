León XIV se despide con tristeza de Chiclayo: “Que sea siempre una ciudad de fe y de devoción” El papa dejó la ciudad donde fue obispo durante casi una década y partió rumbo al Cusco. Antes de subir al avión, rompió el protocolo para acercarse a los fieles que lo esperaban bajo la lluvia y darles su última bendición.

El papa León XIV dejó Chiclayo este domingo, visiblemente emocionado tras un reencuentro con su ciudad. Cientos de fieles lo despidieron bajo la lluvia, agradecidos por su visita. | Difusión

El papa León XIV dejó Chiclayo este domingo, visiblemente emocionado tras un reencuentro con su ciudad. Cientos de fieles lo despidieron bajo la lluvia, agradecidos por su visita. | Difusión

El papa León XIV dejó Chiclayo este domingo con el rostro visiblemente conmovido. Después de 48 horas de reencuentro con la ciudad que considera parte fundamental de su historia pastoral, el pontífice partió rumbo al Cusco, mientras cientos de fieles permanecían en las calles para darle el último adiós.

La despedida estuvo marcada por la emoción y la nostalgia. Bajo una persistente lluvia que comenzó durante la madrugada, los chiclayanos esperaron durante horas para verlo una vez más antes de que abandonara la ciudad. Algunos permanecieron desde la noche anterior en los exteriores de la Residencia Episcopal y en distintos puntos del recorrido.

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Poco antes de las 7 de la mañana, León XIV salió de la Residencia Episcopal acompañado por el obispo de Chiclayo, Edinson Farfán. Su comitiva tenía previsto trasladarlo directamente hacia la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, pero el Papa decidió detenerse y acercarse a los feligreses que lo esperaban.

Tomó un micrófono y caminó unos metros para dirigirse a ellos. Frente a los cantos y vítores, les agradeció por el cariño recibido durante su visita y les impartió una última bendición antes de continuar hacia el aeropuerto.

“Caminen siempre unidos. Que Chiclayo sea siempre la paz y la amistad. Que sea también una ciudad, una provincia de fe y de devoción. El Señor esté con ustedes…”, fueron parte de las palabras que dejó a los chiclayanos antes de retirarse.

Un adiós con nostalgia

El regreso a Chiclayo había significado para León XIV reencontrarse con una ciudad que conoció durante los años en que ejerció como obispo. Sin embargo, esta vez la despedida tuvo un significado distinto: después de volver como Papa, el pontífice tuvo que dejar nuevamente a quienes fueron sus feligreses, amigos y parte de su vida pastoral.

Su expresión cambió mientras avanzaba hacia la aeronave. Antes de abordar, saludó a las autoridades y representantes de la Iglesia que acudieron a despedirlo. También recibió presentes, entre ellos una camiseta de la selección peruana entregada por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

La escena final en Chiclayo estuvo acompañada por la lluvia. El pontífice miró una vez más a la ciudad que lo acogió durante años y luego abordó el avión que lo llevaría hacia Cusco, donde continuaría su agenda pastoral.

El momento dejó también una preocupación de fondo para Lambayeque. El reencuentro de León XIV con el norte peruano ocurrió en un escenario marcado por las advertencias frente al fenómeno El Niño y el riesgo de lluvias intensas e inundaciones.

En Lambayeque, más de 550.000 habitantes viven en distritos considerados de muy alto riesgo ante inundaciones asociadas a este fenómeno.

El escenario climático ya se hizo visible durante la propia despedida. La lluvia acompañó las primeras horas del domingo y afectó calles y avenidas de Chiclayo, aunque no logró dispersar a los fieles que permanecieron en los exteriores para ver al Papa por última vez.

León XIV se fue así de la ciudad que durante años fue su casa pastoral. Esta vez no podrá quedarse para acompañar directamente a sus antiguos feligreses ante las dificultades que puedan venir.

Su última imagen antes de partir fue la de un Papa conmovido, levantando las manos para despedirse de quienes, pese a la lluvia, seguían cantando y esperando verlo una vez más.

Desde Chiclayo, el pontífice continuó su recorrido hacia Cusco. Allí lo esperaba una nueva jornada de su visita pastoral al Perú, pero en el norte quedaba una despedida cargada de gratitud y nostalgia.