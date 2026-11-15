Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

PAPA LEÓN XIV EN VIVO DÍA 5 EN PERÚ: LLEGÓ A CUSCO Y OFICIARÁ MISA EN SAQSAYWAMAN

Sociedad

León XIV se despide con tristeza de Chiclayo: “Que sea siempre una ciudad de fe y de devoción”

El papa dejó la ciudad donde fue obispo durante casi una década y partió rumbo al Cusco. Antes de subir al avión, rompió el protocolo para acercarse a los fieles que lo esperaban bajo la lluvia y darles su última bendición.

El papa León XIV dejó Chiclayo este domingo, visiblemente emocionado tras un reencuentro con su ciudad. Cientos de fieles lo despidieron bajo la lluvia, agradecidos por su visita.
El papa León XIV dejó Chiclayo este domingo, visiblemente emocionado tras un reencuentro con su ciudad. Cientos de fieles lo despidieron bajo la lluvia, agradecidos por su visita. | Difusión
Por
google iconLa República en Google

El papa León XIV dejó Chiclayo este domingo con el rostro visiblemente conmovido. Después de 48 horas de reencuentro con la ciudad que considera parte fundamental de su historia pastoral, el pontífice partió rumbo al Cusco, mientras cientos de fieles permanecían en las calles para darle el último adiós.

La despedida estuvo marcada por la emoción y la nostalgia. Bajo una persistente lluvia que comenzó durante la madrugada, los chiclayanos esperaron durante horas para verlo una vez más antes de que abandonara la ciudad. Algunos permanecieron desde la noche anterior en los exteriores de la Residencia Episcopal y en distintos puntos del recorrido.

Video destacado

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Poco antes de las 7 de la mañana, León XIV salió de la Residencia Episcopal acompañado por el obispo de Chiclayo, Edinson Farfán. Su comitiva tenía previsto trasladarlo directamente hacia la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, pero el Papa decidió detenerse y acercarse a los feligreses que lo esperaban.

LR Focus

Tomó un micrófono y caminó unos metros para dirigirse a ellos. Frente a los cantos y vítores, les agradeció por el cariño recibido durante su visita y les impartió una última bendición antes de continuar hacia el aeropuerto.

“Caminen siempre unidos. Que Chiclayo sea siempre la paz y la amistad. Que sea también una ciudad, una provincia de fe y de devoción. El Señor esté con ustedes…”, fueron parte de las palabras que dejó a los chiclayanos antes de retirarse.

Puedes ver

Papa León XIV en Perú HOY, EN VIVO: minuto a minuto de su recorrido, agenda y últimas noticias del santo padre en su visita en Cusco y Pucallpa

lr.pe

Un adiós con nostalgia

El regreso a Chiclayo había significado para León XIV reencontrarse con una ciudad que conoció durante los años en que ejerció como obispo. Sin embargo, esta vez la despedida tuvo un significado distinto: después de volver como Papa, el pontífice tuvo que dejar nuevamente a quienes fueron sus feligreses, amigos y parte de su vida pastoral.

Su expresión cambió mientras avanzaba hacia la aeronave. Antes de abordar, saludó a las autoridades y representantes de la Iglesia que acudieron a despedirlo. También recibió presentes, entre ellos una camiseta de la selección peruana entregada por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

La escena final en Chiclayo estuvo acompañada por la lluvia. El pontífice miró una vez más a la ciudad que lo acogió durante años y luego abordó el avión que lo llevaría hacia Cusco, donde continuaría su agenda pastoral.

El momento dejó también una preocupación de fondo para Lambayeque. El reencuentro de León XIV con el norte peruano ocurrió en un escenario marcado por las advertencias frente al fenómeno El Niño y el riesgo de lluvias intensas e inundaciones.

En Lambayeque, más de 550.000 habitantes viven en distritos considerados de muy alto riesgo ante inundaciones asociadas a este fenómeno.

El escenario climático ya se hizo visible durante la propia despedida. La lluvia acompañó las primeras horas del domingo y afectó calles y avenidas de Chiclayo, aunque no logró dispersar a los fieles que permanecieron en los exteriores para ver al Papa por última vez.

León XIV se fue así de la ciudad que durante años fue su casa pastoral. Esta vez no podrá quedarse para acompañar directamente a sus antiguos feligreses ante las dificultades que puedan venir.

Su última imagen antes de partir fue la de un Papa conmovido, levantando las manos para despedirse de quienes, pese a la lluvia, seguían cantando y esperando verlo una vez más.

Desde Chiclayo, el pontífice continuó su recorrido hacia Cusco. Allí lo esperaba una nueva jornada de su visita pastoral al Perú, pero en el norte quedaba una despedida cargada de gratitud y nostalgia.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 15 de noviembre de 2026

Por Carlin | 15 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Los cuentos completos de Alfredo Bryce Echenique

Atentan con explosivo contra la casa de un periodista del diario La Prensa en Panamá

Italia multa a Meta con más de US$885 millones por acceder a fotos y videos de usuarios de Facebook sin consentimiento

Sociedad

Papa León XIV en Perú HOY, EN VIVO: minuto a minuto de su recorrido, agenda y últimas noticias del santo padre en su visita en Cusco y Pucallpa

Temblor en Perú hoy EN VIVO, domingo 15 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Policía exigió S/500 a extranjero para no detenerlo en SMP: fue condenado a 5 años de prisión

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

El papa León XIV bendecirá al shihuahuaco en Ucayali, el árbol milenario de la Amazonía

"Viajamos dos días y medio para encontrarnos con el santo padre": la ruta de los pueblos indígenas

Comunidades nativas y misioneros aguardan la llegada del papa León XIV a Ucayali