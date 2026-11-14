Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este noviembre, horarios y canales de TV de los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 y en la UEFA Nations League.
Los partidos del domingo 13 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1 y en la UEFA Nations League. Entre los duelos destacados de hoy figuran Bélgica vs Italia, España contra Inglaterra y Francia ante Turquía. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Arranca la última jornada en el Torneo Clausura con los duelos Comerciantes Unidos vs Sport Boys y Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso. De igual forma, se jugará la gran final de la Copa Caliente de la Liga entre Alianza Atlético y Sporting Cristal.
Partidos de la Copa Caliente de la Liga HOY
- Alianza Atlético vs Sporting Cristal
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Comerciantes Unidos vs Sport Boys
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- San Martín vs Unión Comercio
- Hora: 10.45 p. m.
- Canal: Bicolor+
Partidos de la UEFA Nations League HOY
- Chipre vs Montenegro
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Letonia vs Armenia
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Bielorrusia vs Albania
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Finlandia vs San Marino
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Bélgica vs Italia
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Croacia vs República Checa
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- España vs Inglaterra
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Francia vs Turquía
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY
- Always Ready vs Independiente
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Nacional Potosí vs Real Potosí
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos de la Copa de Paraguay HOY
- Cerro Porteño vs Sol de América
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Tigo Sports
Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY
- Danubio vs Liverpool M.
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Defensor Sporting vs Peñarol
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium