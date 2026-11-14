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Deportes

Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este noviembre, horarios y canales de TV de los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 y en la UEFA Nations League.

España, Sporting Cristal e Italia juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: UEFA/Sporting Cristal/composición LR
España, Sporting Cristal e Italia juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: UEFA/Sporting Cristal/composición LR
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Los partidos del domingo 13 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1 y en la UEFA Nations League. Entre los duelos destacados de hoy figuran Bélgica vs Italia, España contra Inglaterra y Francia ante Turquía. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Arranca la última jornada en el Torneo Clausura con los duelos Comerciantes Unidos vs Sport Boys y Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso. De igual forma, se jugará la gran final de la Copa Caliente de la Liga entre Alianza Atlético y Sporting Cristal.

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Partidos de la Copa Caliente de la Liga HOY

  • Alianza Atlético vs Sporting Cristal
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Comerciantes Unidos vs Sport Boys
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

  • San Martín vs Unión Comercio
  • Hora: 10.45 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la UEFA Nations League HOY

  • Chipre vs Montenegro
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Letonia vs Armenia
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Bielorrusia vs Albania
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Finlandia vs San Marino
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Bélgica vs Italia
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Croacia vs República Checa
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • España vs Inglaterra
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Francia vs Turquía
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Copa Paceña de Bolivia HOY

  • Always Ready vs Independiente
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports
  • Nacional Potosí vs Real Potosí
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos de la Copa de Paraguay HOY

  • Cerro Porteño vs Sol de América
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports

Partidos del Torneo Clausura de Uruguay HOY

  • Danubio vs Liverpool M.
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Defensor Sporting vs Peñarol
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

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