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¿Vas a Las Palmas? Sigue estas recomendaciones para llegar, ingresar y ubicarte a la misa del papa León XIV

Conoce todos los detalles para trasladarte, acceder y ubicarte dentro de la Base Aérea de Las Palmas, en Surco, para la misa que oficiará el sumo pontífice el lunes 16 de noviembre. Revisa la información y evita contratiempos.

Papa León XIV en Las Palmas
Papa León XIV en Las Palmas | Composición LR / AndinaComposición LR / Andina
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El lunes 16 de noviembre el papa León XIV presidirá la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. La actividad congregará a más de 1,2 millones de personas, según estimaron las autoridades, por lo que conocer con anticipación los detalles de traslado, ingreso y ubicación dentro del recinto es importante para no tener contratiempos.

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¿Cómo llegar a la Base Aérea Las Palmas?

La Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá servicios de viaje gratis desde el domingo 15 a las 10.00 p. m. para trasladarse hasta estaciones cercanas a Las Palmas. Para acceder a este beneficio, solo debes llevar tu tarjeta y asegurarte de que cuente con saldo, ya que el lunes no habrá venta ni recarga disponible en las boleterías.

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La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) también pondrá a disposición buses especiales desde las 9.00 p. m. del domingo 15 hasta las 8.00 a. m. del lunes 16, con desembarque en los paraderos Mall del Sur, Alipio Ponce y Los Próceres y Vía Expresa Sur.

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¿Cómo ingresar correctamente a Las Palmas?

Para ello, asegúrate de revisar estos detalles en tu entrada:

  • Bloque: significa dónde vas a estar, el lugar que elegiste según tu entrada
  • Puerta: significa por dónde vas a entrar y solo debes ingresar por esa puerta
  • Hora: significa desde qué hora entrarás. Hay tres turnos y debes respetar el que indique tu boleto: a las 10.00 p. m. del domingo 15, a la 1.00 a. m. del lunes 16 y a las 4.00 a. m. del lunes 16.

Lleva siempre contigo DNI físico, pasaporte o carné de extranjería más tu entrada con código QR (en el celular o impresa). Puedes ubicar tu bloque y puerta en este mapa:

Ubica tu bloque y tu puerta

Ubica tu bloque y tu puerta

¿Qué pasa si llegas tarde a la misa en Las Palmas?

Según lo previsto por los organizadores, puedes ingresar después de turno, pero debes tener en cuenta lo siguiente:

  • 8.00 a. m.: se detiene el ingreso de asistentes y empieza la preparación para el recorrido del papa León XIV
  • 9.00 a 10.00 a. m.: recorrido del papamóvil. Si llegas después de las 8.00 a. m., deberás esperar afuera y no verás pasar al papa.
  • Cuando termine el recorrido del papamóvil, se vuelve a abrir el ingreso
  • 10.30 a. m.: Inicio de la Santa Misa

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