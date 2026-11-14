¿Vas a Las Palmas? Sigue estas recomendaciones para llegar, ingresar y ubicarte a la misa del papa León XIV Conoce todos los detalles para trasladarte, acceder y ubicarte dentro de la Base Aérea de Las Palmas, en Surco, para la misa que oficiará el sumo pontífice el lunes 16 de noviembre. Revisa la información y evita contratiempos.

Papa León XIV en Las Palmas | Composición LR / Andina Composición LR / Andina

El lunes 16 de noviembre el papa León XIV presidirá la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. La actividad congregará a más de 1,2 millones de personas, según estimaron las autoridades, por lo que conocer con anticipación los detalles de traslado, ingreso y ubicación dentro del recinto es importante para no tener contratiempos.

¿Cómo llegar a la Base Aérea Las Palmas?

La Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá servicios de viaje gratis desde el domingo 15 a las 10.00 p. m. para trasladarse hasta estaciones cercanas a Las Palmas. Para acceder a este beneficio, solo debes llevar tu tarjeta y asegurarte de que cuente con saldo, ya que el lunes no habrá venta ni recarga disponible en las boleterías.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) también pondrá a disposición buses especiales desde las 9.00 p. m. del domingo 15 hasta las 8.00 a. m. del lunes 16, con desembarque en los paraderos Mall del Sur, Alipio Ponce y Los Próceres y Vía Expresa Sur.

¿Cómo ingresar correctamente a Las Palmas?

Para ello, asegúrate de revisar estos detalles en tu entrada:

Bloque: significa dónde vas a estar, el lugar que elegiste según tu entrada

significa dónde vas a estar, el lugar que elegiste según tu entrada Puerta: significa por dónde vas a entrar y solo debes ingresar por esa puerta

significa por dónde vas a entrar y solo debes ingresar por esa puerta Hora: significa desde qué hora entrarás. Hay tres turnos y debes respetar el que indique tu boleto: a las 10.00 p. m. del domingo 15, a la 1.00 a. m. del lunes 16 y a las 4.00 a. m. del lunes 16.

Lleva siempre contigo DNI físico, pasaporte o carné de extranjería más tu entrada con código QR (en el celular o impresa). Puedes ubicar tu bloque y puerta en este mapa:

Ubica tu bloque y tu puerta

¿Qué pasa si llegas tarde a la misa en Las Palmas?

Según lo previsto por los organizadores, puedes ingresar después de turno, pero debes tener en cuenta lo siguiente: