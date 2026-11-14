Celulares de Ucrania aparecen con ubicación en Perú por estrategia para engañar a Rusia

Celulares de Ucrania aparecen con ubicación en Perú por estrategia para engañar a Rusia

Los celulares de ciudadanos ucranianos registran ubicaciones en Lima y otras partes del mundo, aunque sus propietarios nunca hayan salido de su país. Esto responde a una estrategia de guerra electrónica que Ucrania utiliza para confundir los sistemas de navegación de los misiles y drones rusos.

La operación emplea una técnica conocida como spoofing o suplantación de GPS, que consiste en transmitir señales falsas para alterar las coordenadas que reciben los dispositivos. De esta manera, los sistemas de navegación identifican una ubicación distinta de la real y dificultan que las armas rusas lleguen a sus objetivos.

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La empresa ucraniana Cascade Systems desarrolló esta tecnología en colaboración con Night Watch, una unidad de defensa territorial de la región de Kiev. El sistema, denominado Lima Quant, comenzó a operar en la capital ucraniana en agosto de 2025.

La elección de Lima como ubicación ficticia tiene efectos que van más allá del ámbito militar. Los ciudadanos pueden encontrar errores en sus aplicaciones de transporte, relojes deportivos y sistemas de navegación vehicular. Incluso algunas aplicaciones de citas muestran a sus usuarios en ciudades donde nunca estuvieron.

La estrategia de Ucrania para engañar a Rusia

El sistema Lima Quant utiliza antenas que generan interferencias electromagnéticas para modificar las señales de navegación satelital. Así, los drones y misiles que dependen de estos sistemas reciben coordenadas alteradas y pueden desviarse de sus trayectorias originales.

La tecnología no se limita a registrar ubicaciones falsas en Perú. También se han reportado coordenadas que sitúan dispositivos en Bielorrusia y el Congo, como parte de esta estrategia de engaño electrónico.

De acuerdo con Cascade Systems, durante los primeros 3 meses de 2026 el sistema logró desviar más de 30 misiles de crucero y 10.000 drones. Por su parte, un comandante de Night Watch afirmó que 33 de los 62 misiles hipersónicos Kinzhal lanzados contra zonas protegidas por Lima Quant se desintegraron en el aire.

Sin embargo, estas cifras no cuentan con verificación independiente. La interferencia también tiene consecuencias para la población civil, cuyos dispositivos pueden registrar recorridos, distancias y ubicaciones que no corresponden con sus desplazamientos reales.