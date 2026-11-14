Polonia conserva un pueblo medieval de hace 700 años donde las viviendas se distribuyen a lo largo de una sola carretera de casi nueve kilómetros Este modelo medieval, conocido como ulicówka, responde a las necesidades rurales de acceso y cultivación. Su distribución lineal se mantiene desde la Edad Media, siendo una curiosidad arquitectónica.

Visto desde el aire, Sułoszowa se asemeja a un código de barras, gracias a sus largas franjas de cultivos.

Visto desde el aire, Sułoszowa se asemeja a un código de barras, gracias a sus largas franjas de cultivos. Foto: Xataca

En el sur de Polonia existe una localidad cuya distribución urbanística parece desafiar el paso del tiempo. Se trata de Sułoszowa, un pueblo ubicado a unos 35 kilómetros de Cracovia, donde las viviendas, los comercios y los edificios públicos se concentran a ambos lados de una única carretera de casi nueve kilómetros.

Su peculiar organización tiene raíces en un modelo de asentamiento rural de la Edad Media que permitió combinar las viviendas con los terrenos agrícolas. Aunque han transcurrido varios siglos, esta localidad conserva buena parte de su estructura original y se ha convertido en una curiosidad que atrae la atención internacional.

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El modelo medieval que permitió construir un pueblo alrededor de una sola calle

La distribución de Sułoszowa responde a un sistema conocido en Polonia como ulicówka, que significa pueblo-calle. Este modelo se extendió durante la Edad Media y buscaba resolver dos necesidades de las comunidades rurales: facilitar el acceso a los caminos principales y garantizar que cada familia tuviera tierras para cultivar.

En lugar de construir viviendas alrededor de una plaza central, las casas se levantaban junto a una misma vía. Detrás de cada propiedad se extendían parcelas agrícolas largas y estrechas que permitían a sus habitantes trabajar la tierra sin alejarse demasiado de sus hogares. De esta manera, el pueblo creció siguiendo un trazado lineal que todavía se distingue desde el aire.

Sułoszowa, el pueblo de Polonia que parece un código de barras desde el aire

Una de las características más llamativas de esta localidad aparece cuando se observa desde una vista aérea. Las parcelas agrícolas forman largas franjas de diferentes tonalidades verdes y doradas, dependiendo de los cultivos y las actividades que se desarrollan en cada terreno. Esta imagen le ha valido comparaciones con un gigantesco código de barras.

Pese a las guerras y los cambios en las infraestructuras, Sułoszowa ha mantenido su particular distribución durante siglos. Actualmente, la localidad tiene 3.347 habitantes, mientras que el municipio completo alcanza los 5.575. Aunque suele decirse que cerca de 6.000 personas viven en una sola calle, esa cifra corresponde a toda la jurisdicción municipal.