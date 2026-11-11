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Carlos Pérez Sánchez es el nuevo representante de la Fiscalía ante el JNE

Fuentes de La República informaron que Pérez Sánchez fue elegido mediante votación secreta en una sesión de la Junta de Fiscales Supremos, tal como establece la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Carlos Pérez Sánchez es el nuevo representante de la Fiscalía ante el JNE
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El fiscal superior titular penal del Cusco, Carlos Pérez Sánchez, fue elegido como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informaron fuentes de La República.

Pérez Sánchez fue elegido mediante votación secreta en una sesión de la Junta de Fiscales Supremos, tal como establece la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

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Tras la votación en la que su nombre logró la mayoría de votos, el acuerdo se oficializará mediante una resolución de la Junta de Fiscales Supremos, que comunicará la designación al JNE y a las instancias correspondientes.

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Siguiendo el reglamento, Pérez permanecerá en el cargo por un periodo de cuatro años desde el 10 de diciembre, fecha en la que Martha Maisch dejará la representación debido a su cese por límite de edad.

Pérez Sánchez fue presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Cusco y fiscal superior coordinador de las fiscalías provinciales penales corporativas y mixtas.

Actualmente, no cuenta con ningún proceso o sanción disciplinaria en curso.

Fue mencionado en una investigación sobre el entorno de Patricia Benavides por el hallazgo de un voucher de un depósito de 250 dólares a favor suyo, en la casa de Abel Hurtado, entonces coordinador parlamentario del Ministerio Público. Al respecto, el magistrado indicó que se trató de un préstamo personal documentado, usado para la compra de boletos turísticos y que no tenía relación alguna con actos ilícitos ni investigación en curso.

En octubre 2023 la JNJ inició una investigación por una denuncia por de presunto abuso de autoridad y tráfico de influencias, sin embargo, fue archivada. No existe proceso ni sanción disciplinaria vigente en su contra por este hecho.

Proceso

Sobre el proceso de elección de representante del Ministerio Público ante el JNE, fuentes con conocimiento del caso explicaron a La República que si bien Alcides Chinchay es primer suplente, no podría asumir el cargo pues no cumple el requisito exigido por la constitución: ser fiscal supremo titular o provisional; en actividad o cesante. Actualmente, su cargo es de fiscal adjunto supremo.

Según las fuentes, para que se pueda realizar su designación, primero, el fiscal de la Nación (i), Tomás Gálvez, tendría que volver a designar como fiscal supremo provisional a Chinchay Castillo, solo para los efectos de ir al JNE.

Luego, la Junta de Fiscales Supremos tendría que, en votación secreta, elegir a Chinchay para el cargo ante el JNE.

Se desconoce si ambas instancias optarán por Alcides Chinchay, indicaron las fuentes.

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