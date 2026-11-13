Papa León hace aparición sorpresa en reunión de voluntarios en Chiclayo: "Gracias por todo lo que están haciendo" Durante el encuentro, el pontífice destacó el sacrificio de los asistentes y les recordó la importancia de servir a los demás, relacionando su labor con las enseñanzas de Jesús.

La interacción fue compartida en TikTok, donde se pudo ver a León XIV bendiciendo a los asistentes y prometiendo oraciones por ellos, antes de tomarse una fotografía. | Foto: TikTok (anapaulacruzado)

La interacción fue compartida en TikTok, donde se pudo ver a León XIV bendiciendo a los asistentes y prometiendo oraciones por ellos, antes de tomarse una fotografía. | Foto: TikTok (anapaulacruzado)

El papa León XIV sorprendió a un grupo de voluntarios en Chiclayo al presentarse en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo, antes de participar en la cena prevista con representantes de la Iglesia. Durante el encuentro, el viernes 13 de noviembre, el pontífice les dedicó unas palabras de agradecimiento por el trabajo realizado para organizar su visita al Perú.

El momento fue registrado y difundido en TikTok por la usuaria @anapaulacruzado. En el video se observa al santo padre dirigirse a los asistentes, reconocer el tiempo y esfuerzo que dedicaron a las actividades de su recorrido y anunciar que rezaría por ellos antes de impartirles la bendición.

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León XIV agradeció a los voluntarios que hicieron posible su visita a Chiclayo

Durante su intervención, el pontífice destacó la labor de quienes colaboraron en la organización de las actividades, incluso a costa de su tiempo y de realizar sacrificios personales. También pidió un aplauso para los voluntarios y reconoció el trabajo de las personas que participaron junto con ellos para concretar su visita.

León XIV relacionó esta labor con una de las enseñanzas de Jesús: poner los dones recibidos al servicio de los demás y no pensar únicamente en uno mismo. Asimismo, les aseguró que permanecerían en sus oraciones y en el corazón de la Iglesia. Al finalizar, invitó a los presentes a ponerse de pie para recibir una bendición y anunció que se acercaría para tomarse una fotografía con ellos.