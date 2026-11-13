Metropolitano entrega tarjetas conmemorativas del papa León XIV: ¿quiénes pueden obtenerlas gratis y dónde? La entrega de las tarjetas está dirigida a quienes realicen viajes constantes en el Metropolitano. Los usuarios deben presentar su tarjeta habitual para acceder a la conmemorativa.

Ya iniciaron las entregas de las nuevas tarjetas del Metropolitano conmemorativas con la imagen del papa León XIV.

Ya iniciaron las entregas de las nuevas tarjetas del Metropolitano conmemorativas con la imagen del papa León XIV.

Los usuarios frecuentes del Metropolitano podrán llevarse un recuerdo de la visita del papa León XIV al Perú. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), inició la entrega gratuita de tarjetas conmemorativas que llevan la imagen del sumo pontífice.

La primera jornada se realizó el jueves 12 de noviembre, desde las 3.30 p. m., en la estación Papa León XIV / Tacna, ubicada en el cruce de las avenidas Tacna y Emancipación. La iniciativa busca que los pasajeros habituales conserven un recuerdo de la visita papal a Lima.

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De acuerdo con la ATU, esta edición especial está dirigida exclusivamente a quienes utilizan frecuentemente el servicio. Para acceder a una tarjeta, los pasajeros deberán presentar su tarjeta habitual del Metropolitano ante el personal de la entidad, que verificará en el sistema su frecuencia de viajes.

¿Quiénes pueden recibir gratis la tarjeta del papa León XIV?

La entrega está dirigida a los usuarios que registren al menos cinco viajes por semana en el Metropolitano. El personal de la ATU comprobará esta información antes de entregar la tarjeta conmemorativa.

La entidad precisó que las tarjetas especiales no cuentan con saldo incluido. Por ello, quienes deseen utilizarlas para sus desplazamientos habituales deberán recargarlas previamente.

Además, podrán emplearse en los viajes del Metropolitano y los Corredores Complementarios, como las tarjetas convencionales.

¿Dónde entregarán las tarjetas con la imagen del papa?

La distribución será gratuita y progresiva. Luego de la primera jornada en la estación Papa León XIV / Tacna, la ATU continuó con la entrega este viernes 13 de noviembre desde tempranas horas en la Estación Central del Metropolitano.

La institución también anunció que comunicará, mediante sus redes sociales oficiales, las próximas estaciones y horarios en los que se realizará la campaña, a fin de que los pasajeros puedan conocer dónde acceder a esta edición especial.

Esta es la primera vez que el diseño de la tarjeta del Metropolitano cambia para conmemorar una ocasión especial. La iniciativa forma parte de los homenajes por el retorno del papa León XIV al Perú.

Como parte de estas actividades, la ATU también modificó el nombre del lado sur de la estación Tacna, que ahora lleva la denominación Papa León XIV / Tacna.