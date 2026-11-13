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Primera misa del papa León XIV: más de un millón de fieles se congregan en Pampas de Pimentel

Peregrinos de distintas regiones del Perú y del extranjero llegaron hasta Lambayeque para participar en la primera celebración eucarística del pontífice en su querida diócesis.

Las Pampas de Pimentel acogerán este viernes 13 de noviembre a cerca de un millón de fieles para la primera misa del papa León XIV en Perú. La ceremonia comenzará a las 10.30 a. m.
Las Pampas de Pimentel acogerán este viernes 13 de noviembre a cerca de un millón de fieles para la primera misa del papa León XIV en Perú. La ceremonia comenzará a las 10.30 a. m.Foto: Almendra Ruesta/La República
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Las Pampas de Pimentel se convierten este viernes 13 de noviembre en el escenario de uno de los encuentros más multitudinarios de la visita del papa León XIV al Perú. Cerca de un millón de fieles se congregan en esta explanada de Lambayeque para participar en la primera misa del pontífice en la región donde ejerció como obispo durante ocho años.

Desde distintas partes del país y del extranjero, los peregrinos llegaron para reencontrarse con Robert Prevost, ahora como papa, y escuchar la homilía que ofrecerá en la tierra que marcó su trayectoria pastoral. La celebración, prevista para las 10.30 a. m., concentra la expectativa de una multitud que aguarda el inicio de la ceremonia.

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La espera transcurre bajo un intenso calor. Entre los asistentes destacan los gorros, sombreros, viseras, lentes de sol y sombrillas con los que buscan protegerse de la radiación y las altas temperaturas. También se observan banderas y distintivos alusivos al pontífice, en medio de una jornada en la que la emoción por su regreso convive con las condiciones climáticas.

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Según las estimaciones del Senamhi, la sensación térmica podría superar los 30 °C. Ante el calor, los bomberos rocían agua sobre los asistentes para refrescarlos y prevenir malestares durante la espera y la celebración.

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