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Política

TC pide al Senado iniciar elección de seis nuevos magistrados cuyo mandato vence en mayo de 2027

El documento explica que los magistrados que están próximos a salir seguirán en funciones hasta que asuman sus sucesores y que la Constitución prohíbe su reelección inmediata.

Hernández remitió el pedido en cumplimiento del artículo 10 de la Ley Orgánica del TC
Hernández remitió el pedido en cumplimiento del artículo 10 de la Ley Orgánica del TCTC
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El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández, envió un oficio al titular del Senado Miguel Torres para solicitarle que inicie el procedimiento de elección de los magistrados que reemplazarán a los seis miembros del colegiado que concluyen su mandato.

Cinco de ellos terminan el 13 de mayo de 2027, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Luz Pacheco Zerga y César Ochoa Cardich. El sexto, Manuel Monteagudo Valdez, cumple su período el 18 de mayo.

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Hernández remitió el pedido en cumplimiento del artículo 10 de la Ley Orgánica del TC, que establece un aviso anticipado antes de los seis meses previos a la expiración de los nombramientos.

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Además, el documento sostiene que el proceso debe activarse con tiempo para garantizar la continuidad institucional y el normal funcionamiento de la justicia constitucional. Los magistrados son elegidos por cinco años, según el artículo 201 de la Constitución y el artículo 9 de la misma ley.

Oficio enviado al presidente del Senado.

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El reglamento ya fue aprobado

El Pleno del Senado aprobó el reglamento para esta elección con 40 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones. Fuerza Popular, Renovación Popular, Buen Gobierno y OBRAS respaldaron el texto, mientras que Juntos por el Perú votó en contra y Ahora Nación se abstuvo.

En el debate, ambas bancadas propusieron reducir de 30 a 15 puntos el peso de la entrevista personal, pero la propuesta no prosperó. Sí se aclaró el artículo sobre la presentación de candidaturas: el presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, precisó que los colegios de abogados de todo el país podrán proponer postulantes.

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