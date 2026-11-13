¡Tenso momento en Pimentel! Fieles lograron burlar la seguridad para acercarse al papa León XIV En medio del recorrido tras culminar la misa en Chiclayo, las personas esquivaron a los guardias y una de ellas pudo tocar el hombro del pontífice antes de ser alejada abruptamente.

Dos mujeres logran burlar la seguridad del papa León XIV tras la misa en las Pampas de Pimentel, generando un momento inesperado.

Dos mujeres logran burlar la seguridad del papa León XIV tras la misa en las Pampas de Pimentel, generando un momento inesperado.

En medio del recorrido del papa León XIV luego de terminar la misa en las Pampas de Pimentel, dos mujeres protagonizaron un inesperado momento al lograr burlar al personal de seguridad para acercarse al sumo pontífice.

Las ciudadanas se abrieron paso entre las personas que acompañaban al papa tras la culminación de su actividad oficial en Chiclayo. Ante ello, los agentes encargados intervinieron de inmediato para contenerla, pero no pudieron lograr que una de ellas logre tocar al papa.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Dos mujeres logran burlar la seguridad del papa León XIV tras la misa en las Pampas de Pimentel, generando un momento inesperado.

El hecho generó sorpresa entre los asistentes que se encontraban en la zona y seguían de cerca el desplazamiento de León XIV. Finalmente, el personal de seguridad logró controlar la situación y mantener despejado el paso del pontífice.

Más intentos de acercarse al papa

El episodio no sería un hecho aislado durante la visita del pontífice. Desde su llegada al Perú, varios fieles han intentado superar los cercos instalados a lo largo de las rutas. El 11 de noviembre, durante su traslado desde el Callao hacia Lima, algunas personas incluso rompieron las barreras de seguridad para intentar aproximarse al vehículo en el que viajaba el Papa.

Un día después, otra joven consiguió ingresar a la zona restringida durante el traslado de León XIV hacia la Nunciatura Apostólica, luego de las actividades realizadas en el Centro Histórico de Lima. La Policía Nacional intervino y la retiró antes de que pudiera acercarse a la caravana oficial.

Los reiterados intentos de acercamiento ocurren pese al amplio operativo desplegado para proteger al pontífice. La Policía Nacional informó que 37.149 efectivos fueron destinados a la seguridad de la visita apostólica a nivel nacional, con 22.464 agentes asignados a Lima y Callao. El plan contempla, además, 32 rutas de desplazamiento y 24 escenarios donde se desarrollan las actividades de León XIV.