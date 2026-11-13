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Ricardo Gallegos, el conductor del Metropolitano que se hizo viral por perseguir al papa León XIV junto a sus pasajeros

Un inesperado encuentro con el papa León XIV transformó un día común para Ricardo Gallegos Sipiran, conductor del Expreso 8 del Metropolitano, quien fue bendecido junto con los usuarios.

El conductor del Metropolitano se encontraba realizando su recorrido habitual cuando la comitiva del papa León XIV pasó por su lado
El conductor del Metropolitano se encontraba realizando su recorrido habitual cuando la comitiva del papa León XIV pasó por su lado
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Un encuentro inesperado con el papa León XIV convirtió un recorrido habitual del Metropolitano en un momento inolvidable. Ricardo Gallegos Sipiran, conductor del Expreso 8, se encontraba al volante de la unidad cuando la comitiva del sumo pontífice pasó junto a su bus. En ese instante, el Santo Padre levantó la mano y le dio su bendición, tanto a él como a los pasajeros que viajaban a bordo.

El gesto quedó registrado en un video que rápidamente llamó la atención de los usuarios en redes sociales. Los segundos que duró el encuentro fueron suficientes para convertir al conductor y a los pasajeros en protagonistas de una escena que difícilmente olvidarán.

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¿Quién es Ricardo Gallegos, el conductor bendecido por el papa León XIV?

Tras la difusión de las imágenes, los usuarios mostraron interés por conocer la identidad del trabajador que recibió la bendición del pontífice. Ante los pedidos, se dio a conocer que se trata de Ricardo Gallegos Sipiran, un hombre de 47 años, padre de dos niñas y trabajador del Metropolitano desde hace 15 años.

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Durante su trayectoria, comenzó conduciendo distintas rutas alimentadoras del sistema de transporte y, con el paso de los años, llegó a manejar los buses troncales que recorren las principales avenidas de Lima.

Sin embargo, entre los numerosos viajes que ha realizado durante su carrera, uno quedó marcado por un acontecimiento extraordinario: el paso de la comitiva papal y la bendición que recibió junto a los usuarios que transportaba.

Así, lo que parecía ser una jornada habitual de trabajo terminó convirtiéndose en una experiencia especial para Ricardo y los pasajeros del Expreso 8, quienes tendrán una historia que contar durante toda su vida.

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