Papa León XIV pide un tradicional cabrito para su almuerzo de este viernes en Chiclayo

El pontífice se dirigió a almorzar luego de la multitudinaria misa en las pampas de Pimentel.

El pontífice se dirigió a almorzar luego de la multitudinaria misa en las pampas de Pimentel.

Luego de encabezar una multitudinaria misa en las pampas de Pimentel, el papa León XIV se dirige a almorzar un tradicional cabrito, uno de los potajes más representativos de la gastronomía lambayecana. El sumo pontífice había solicitado especialmente a sus colaboradores disfrutar de esta preparación durante su retorno a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo.

La elección fue revelada por Edward Montoya, administrador del restaurante Trébol, ubicado frente a la catedral de Chiclayo, quien contó que los preparativos para recibir al pontífice también se viven desde la cocina norteña.

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Según explicó el empresario gastronómico, el cabrito no será preparado en su restaurante, sino directamente en la diócesis, donde se encargarán de atender el pedido especial de Robert Francis Prevost. La expectativa por su retorno también se refleja en los establecimientos gastronómicos de la ciudad, que recuerdan los gustos culinarios que tenía cuando residía en Lambayeque.

El frito chiclayano, uno de los favoritos de León XIV

Durante su permanencia en Chiclayo, Robert Prevost acostumbraba visitar el restaurante Trébol para desayunar. Uno de sus platos preferidos era el frito chiclayano, una preparación tradicional que suele consumirse los domingos en las familias lambayecanas.

"Si se le antojaba un frito chiclayano, que es un plato nuestro de los domingos", recordó Montoya sobre las visitas del entonces obispo.

El frito consiste en carne de cerdo marinada, generalmente de bondiola, acompañada de yuca, camote y salsa criolla. Su preparación requiere anticipación, pues tradicionalmente se cocina en familia desde el día anterior.

La mesa favorita del papa en Chiclayo

El restaurante Trébol, con 70 años de historia, conserva recuerdos de las visitas del hoy pontífice. Prevost solía elegir una mesa con vista al parque principal de Chiclayo, que el establecimiento procuraba mantener reservada cuando el local estaba lleno.

Sin embargo, Montoya recordó que el entonces obispo no tenía inconvenientes en ocupar cualquier otro lugar si su mesa favorita estaba ocupada.