Papa León XIV lanza contundente mensaje desde la Santa Misa en Chiclayo: “Evangelizar no es imponer doctrinas” En su reencuentro con la diócesis donde fue obispo, el pontífice agradeció las muestras de cariño y las oraciones de los fieles, y compartió que atraviesa un periodo de prueba por su salud. Durante la homilía, llamó a transmitir la fe con el ejemplo, la caridad y el respeto a la libertad de cada persona.

El papa León XIV expresó su alegría al regresar a Chiclayo y enfatizó la importancia de evangelizar desde una experiencia auténtica de fe, durante su homilía en la Santa Misa.

El papa León XIV expresó su alegría al regresar a Chiclayo y enfatizó la importancia de evangelizar desde una experiencia auténtica de fe, durante su homilía en la Santa Misa. Foto: AFP

"¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes". Con estas palabras, el papa León XIV inició su homilía durante la Santa Misa en las Pampas de Pimentel, en la diócesis que estuvo bajo su conducción pastoral durante ocho años. El pontífice agradeció el cariño, el apoyo y las oraciones de los fieles y compartió un detalle personal sobre su estado de salud: "en estos momentos de prueba que, con la ayuda de Dios, estoy superando".

En medio de este reencuentro, el Santo Padre centró su mensaje en la responsabilidad de los cristianos de anunciar el Evangelio. Sostuvo que esta misión no puede reducirse a transmitir doctrinas ni depender de estructuras institucionales, sino que debe partir de una experiencia auténtica de fe y reflejarse en la vida cotidiana.

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"Por tanto, evangelizar no es imponer doctrinas ni confiar en estructuras eficaces, sino dar testimonio de ese encuentro real con Jesucristo", afirmó ante los miles de asistentes que llegaron a la explanada para participar en la celebración.

León XIV pide evangelizar con el ejemplo y respetar la libertad de cada persona

El pontífice recordó que la evangelización es una responsabilidad de todos los bautizados, tanto de los ministros ordenados como de los fieles laicos, sin importar su función dentro de la Iglesia. Para cumplir esa misión, señaló que Jesucristo debe ocupar el centro de la vida de cada creyente y que el anuncio de la fe necesita coherencia entre las palabras y las acciones.

En esa línea, advirtió que transmitir el mensaje cristiano exige humildad y respeto por la conciencia individual. "La transmisión alegre y vivificante del mensaje de salvación comporta, por nuestra parte, una actitud de humildad y solicitud, un respeto profundo a la conciencia y la libertad de cada persona", expresó.

También destacó el papel de las familias en esta tarea y propuso recuperar la oración compartida en los hogares. Las describió como "pequeñas Iglesias domésticas", pues constituyen espacios fundamentales para transmitir la fe y vincular a sus integrantes con las comunidades y la sociedad.

Otro de los aspectos centrales de su reflexión fue la relación entre evangelización y ayuda a quienes más lo necesitan. León XIV recordó que el amor al prójimo no puede quedarse en un discurso y debe traducirse en acciones concretas. "Para un bautizado el amor hacia el prójimo es el corazón del mensaje cristiano", sostuvo.

Asimismo, explicó que la caridad no puede separarse de la verdad y advirtió sobre los riesgos de desvincular ambos valores: "sin verdad, el amor cae en mero sentimentalismo, y la verdad sin amor se vuelve rígida y fría".

El papa advierte sobre la indiferencia religiosa y llama a llevar la fe a la vida pública

Durante la homilía, León XIV también identificó algunos desafíos actuales para la transmisión de la fe, entre ellos la indiferencia religiosa, el materialismo y el egoísmo. Señaló que, en algunas regiones del mundo, esa transmisión se ha interrumpido casi por completo, por lo que la Iglesia necesita asumir nuevos retos y responder a las transformaciones de la sociedad.

"La misión no se improvisa. Anunciamos lo que hemos encontrado, más aún, la salvación que hemos experimentado", afirmó. Con ello, insistió en que la evangelización debe partir del encuentro personal con Cristo y expresarse en la vida de cada creyente.

El pontífice también pidió que la fe no quede relegada al ámbito privado. Invitó a los cristianos a llevar su compromiso a sus familias, sus centros de trabajo y los espacios públicos, mediante el ejercicio responsable de sus labores y su participación en la sociedad.

Al finalizar, León XIV dirigió un llamado especial a Chiclayo y a todo el Perú. "El mundo nos espera y la misión está en sus inicios", expresó, antes de invitar a los fieles a compartir la esperanza de Jesucristo en los caseríos, pueblos y ciudades del país. "Desbordemos" de Evangelio, pidió, para anunciar la Buena Nueva a toda la creación.