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Política

Keiko Fujimori: Excancilleres piden a la presidenta retrasar su viaje a China para que pueda despedir al papa León XIV

César Landa, Eda Rivas, Manuel Rodríguez Cuadros y otros cuatro exfuncionarios cuestionaron que la mandataria salga del país el 15 de noviembre, antes de que termine la visita oficial del pontífice. Consideraron que postergar un día su partida le permitiría cumplir ambos compromisos.

Documento pide a la mandataria retrasar su viaje a China para despedir al Santo Padre.
Documento pide a la mandataria retrasar su viaje a China para despedir al Santo Padre.Presidencia
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Los excancilleres y exvicecancilleres del Perú solicitaron a la presidenta Keiko Fujimori que retrase su viaje a China hasta después de la despedida oficial del papa León XIV, prevista para el lunes 16 de noviembre. A través de un pronunciamiento público, los exfuncionarios cuestionaron que la presidenta abandone el territorio nacional el día 15, antes de que concluya la visita del pontífice.

Los firmantes consideraron que la ausencia de la mandataria representa una decisión inusual desde el punto de vista diplomático. Recordaron que León XIV no solo llegó al Perú como líder de la Iglesia católica, sino también como soberano de la Santa Sede, Estado con el que el país mantiene relaciones diplomáticas.

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"La responsabilidad de representar a la Nación exigía que la Jefa de Estado permaneciera en el país hasta su término y despidiera personalmente al Santo Padre", sostuvieron. También precisaron que la autorización del Senado para el viaje no obliga a Fujimori a partir en la fecha inicialmente prevista.

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El documento fue suscrito por los excancilleres César Landa Arroyo, Eda Rivas, Manuel Rodríguez Cuadros y Diego García-Sayán, además de los exvicecancilleres Harold Forsyth, José Antonio Meier y Fernando Rojas. Los siete plantearon que la presidenta reprograme su agenda en Asia para participar en la ceremonia de despedida del papa.

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Excancilleres recuerda que la visita de León XIV fue declarada interés nacional

Los exdiplomáticos recordaron que la visita de León XIV, del 11 al 16 de noviembre, fue declarada de interés nacional mediante la Resolución Suprema N.° 132-2026-RE. Asimismo, destacaron que el Estado peruano recibió al pontífice con los honores correspondientes a un jefe de Estado.

En el pronunciamiento también resaltaron el vínculo del papa con el Perú. León XIV ejerció su ministerio en el país durante más de dos décadas, fue obispo de Chiclayo y cuenta con nacionalidad peruana. Por ello, los firmantes consideraron que su visita tiene un significado especial para las relaciones entre ambos Estados y para la población peruana.

La presidenta tiene previsto participar en la Reunión de Líderes Económicos del Foro APEC, en Shenzhen, China, y realizar una visita oficial a Japón. Sin embargo, los exfuncionarios precisaron que la cita de APEC está programada para el 18 y 19 de noviembre, mientras que la partida del pontífice está prevista para el 16 a las 1:45 p.m. Por esa razón, sostuvieron que una salida posterior habría permitido cumplir las dos actividades.

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