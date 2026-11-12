León XIV pide verdad, justicia y reparación ante abusos en la Iglesia, pero algunas víctimas aún esperan ser escuchadas El pontífice reclamó a la Iglesia responder frente a los abusos y luego recibió en la Nunciatura Apostólica a seis víctimas. Una de ellas, Camila Bustamante, pidió culminar los procesos de reparación.

El papa León XIV llamó a la Iglesia católica a afrontar los abusos eclesiales con verdad, justicia, perdón y reparación, en una reunión con obispos peruanos en Lima.

El papa León XIV llamó a la Iglesia católica a afrontar los abusos eclesiales con verdad, justicia, perdón y reparación, en una reunión con obispos peruanos en Lima. Foto: AFP

El papa León XIV pidió a la Iglesia católica responder con verdad, justicia, perdón y reparación frente a los abusos cometidos por miembros del clero o en el contexto eclesial. Durante una reunión con los obispos peruanos en el Palacio Arzobispal de Lima, también reclamó fortalecer la prevención y la protección de las personas más vulnerables.

"Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", expresó.

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El pontífice reconoció que los abusos constituyen una realidad que nos ha causado tanto dolor y sostuvo que la respuesta de la Iglesia debe incorporar justicia, reparación y acciones para impedir que estos delitos vuelvan a ocurrir.

El mensaje se produjo en medio de cuestionamientos de sobrevivientes del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), organización fundada en el Perú y suprimida por el papa Francisco en 2025 tras denuncias de abusos sexuales, físicos, psicológicos y de poder.

José Enrique Escardó, primer denunciante público de los abusos en el SVC, cuestionó el manejo de la reunión que el papa León XIV mantuvo con algunas víctimas en la Nunciatura Apostólica de Lima. El periodista denunció el secretismo de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y el Vaticano sobre la identidad de los asistentes y reiteró que fue excluido del encuentro por ser considerado una “víctima incómoda”.

“Nosotros hemos sido abusados dentro de la Iglesia Católica y no se nos está escuchando y no se nos está haciendo justicia. Esas víctimas las ocultan, esas víctimas las filtran, esas víctimas no quieren que hablen con el papa”, señaló.

El denunciante reclamó que la Iglesia priorice la justicia y adopte medidas concretas de prevención y protección. “Los abusos no son un error, ni una falta ni un pecado, es un delito y es así como tal debe ser castigado”, enfatizó. Además, señaló que León XIV recibió cartas de víctimas peruanas que solicitaron reunirse con él, pero que no obtuvieron respuesta. Escardó acudió a la Nunciatura para exigir que los sobrevivientes sean escuchados: “No nos pueden silenciar”.

Encuentro con víctimas

Horas después, León XIV recibió este jueves 12 de noviembre a seis víctimas de abusos de distintas organizaciones religiosas durante reuniones individuales en la Nunciatura Apostólica, en Jesús María.

Entre ellas estuvo Camila Bustamante, periodista chilena, exaspirante a monja y víctima de abusos psicológicos en el Sodalicio, quien contó a La República que conversó aproximadamente ocho minutos con el pontífice.

"Fue una reunión personal con el Papa, una reunión breve de unos ocho minutos, en donde al menos yo tuve la posibilidad de contarle sobre los abusos de las Siervas del Plan de Dios. Por su rostro noté que se sorprendió con algunos casos, con unos niveles de crueldad tremendos", relató.

Bustamante señaló que León XIV le transmitió que comprendía el sufrimiento y la frustración de las víctimas y le aseguró que estaba trabajando en la revisión de estos casos. También indicó que entre los convocados hubo víctimas del Sodalicio y de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación.

Durante la conversación, la periodista pidió al papa que la Iglesia no abandone los procesos de reparación pendientes. "Le pedí que por favor no la abandonaran y que culminaran ese proceso", sostuvo.

Bustamante también se refirió al trabajo de la Comisión de Scicluna y Bertomeu y señaló que la demora en los avances ha debilitado parte de la expectativa que inicialmente generó entre los sobrevivientes.

"La población tiene que saber que la Iglesia está con las víctimas, que el Papa está con las víctimas y no está en contra de ellas", enfatizó.

Escucha, diálogo y cercanía

En otro tramo de su discurso, León XIV pidió a los obispos acercarse a las comunidades que, por su distancia geográfica o fragilidad social, pocas veces pueden hacerse escuchar. Al recordar la labor de santo Toribio de Mogrovejo, destacó la necesidad de acompañar a los pueblos y atender sus necesidades.

El papa insistió en que la caridad comienza con "un gesto sencillo, una escucha atenta" y recordó que la autoridad dentro de la Iglesia no debe ejercerse de manera tiránica ni la obediencia convertirse en mero servilismo.

"Nuestra misión como obispos nos pide ser constructores de puentes, favorecer el diálogo, educar para el encuentro y ayudar a sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana", señaló.

León XIV también pidió a los obispos mantener la cercanía con la población y acompañar especialmente a quienes sufren pobreza, exclusión, corrupción, violencia y falta de oportunidades. Cerró su mensaje con tres invitaciones: caminar con el pueblo, mantener la comunión episcopal y abrir el corazón a Dios y a los demás.