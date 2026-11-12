El pontífice realizó una jornada marcada por la fe, la música y el fervor.

El pontífice realizó una jornada marcada por la fe, la música y el fervor. Carlos Félix

Lima amaneció pendiente del papa León XIV. Desde las primeras horas de este jueves, miles de personas comenzaron a ocupar las calles del Centro Histórico, mientras otras se desplazaban hacia Jesús María y los alrededores de la Nunciatura Apostólica. Familias enteras, adultos mayores, jóvenes y devotos buscaban un lugar desde donde pudieran saludar al papa León XIV. Algunos llevaban banderas peruanas; otros, fotografías, carteles y objetos religiosos. Todos compartían la misma expectativa: volver a encontrarse con el pontífice que considera al Perú una parte fundamental de su historia.

La jornada comenzó alrededor de las 8.30 a. m., cuando León XIV abandonó la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, para dirigirse al Centro de Lima. El desplazamiento estuvo acompañado por ciudadanos que aguardaban su paso en las avenidas. Desde las veredas, los balcones y las rejas, los fieles levantaban sus manos, gritaban su nombre y buscaban captar con sus teléfonos cada momento de su recorrido.

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El primer destino fue el monasterio de Las Nazarenas. Allí, el pontífice tenía previsto un encuentro especial con una de las devociones más representativas del país.

Una oración ante el Cristo Moreno

A bordo del papamóvil, León XIV llegó al monasterio de Las Nazarenas, donde fue recibido por las religiosas y las sahumadoras. En los exteriores, los devotos vestidos con sus tradicionales túnicas moradas aguardaban su llegada. Para muchos, no se trataba de una parada más dentro de la agenda: era la oportunidad de ver al papa frente a la imagen del Señor de los Milagros.

El Santo Padre ingresó al santuario y se acercó a la imagen del Cristo Moreno. Allí permaneció unos instantes en oración y contemplación, en un momento que conectó su visita con una de las expresiones de fe más arraigadas entre los peruanos.

La devoción también tiene un significado especial para León XIV. Durante su trayectoria religiosa en el Perú conoció de cerca esta tradición, que incluso ha acompañado a los compatriotas que viven fuera del país. Su visita al monasterio fue, por ello, un encuentro con una expresión de fe que forma parte de la identidad religiosa nacional.

Tras la breve oración, continuó su recorrido hacia el Palacio Arzobispal, donde lo esperaban los representantes del episcopado peruano.

León XIV recibe las llaves de Lima y una camiseta de la selección peruana

A su llegada a la Municipalidad Metropolitana de Lima, el papa León XIV fue recibido por el alcalde Renzo Reggiardo, quien le entregó las llaves de la ciudad como muestra de reconocimiento y bienvenida. El pontífice también firmó el libro de oro de visitantes ilustres de la comuna capitalina.

Como parte de este homenaje, el burgomaestre sorprendió al Santo Padre con una camiseta de la selección peruana de fútbol, que llevaba su nombre en la espalda. El obsequio evocó el vínculo del pontífice con el país que hoy lo recibe y donde vivió durante varios años antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

Tras este recibimiento, León XIV continuó su recorrido hacia el Palacio Arzobispal, donde tenía previsto reunirse con los obispos del Perú. De esta manera, las distinciones entregadas por la Municipalidad de Lima marcaron uno de los primeros momentos especiales de su segundo día de actividades en la capital.

El encuentro con los obispos y un mensaje sobre las heridas de la Iglesia

Alrededor de las 9.30 a. m., el pontífice ingresó a la capilla del Palacio Arzobispal para reunirse con los obispos del Perú. El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, fue el encargado de darle la bienvenida y describió el escenario que atraviesa el país: pobreza, desigualdad, violencia e inseguridad.

León XIV agradeció las muestras de preocupación por su salud y expresó su alegría por regresar al Perú. "Saben que había algunos que decían que no iba a venir, pero Dios es grande. Y de verdad estoy contento de estar con ustedes", manifestó ante los representantes de la Iglesia.

Durante su intervención, recordó el Camino Inca y a los chasquis para explicar la misión pastoral de los obispos como mensajeros del Evangelio. Sin embargo, uno de los pasajes más importantes de su discurso estuvo relacionado con los abusos perpetrados por miembros del clero en el contexto eclesial.

El Santo Padre pidió que estas heridas sean afrontadas con verdad, justicia, perdón y reparación. También exhortó a fortalecer la prevención y la protección de los más vulnerables. Su mensaje fue una invitación a que la Iglesia reconozca sus propios errores y asuma con responsabilidad el daño ocasionado.

Al terminar el encuentro, los obispos le entregaron una cruz pectoral plateada con su respectiva cadena, presentada en un estuche de la firma peruana Ilaria.

De la Catedral a la Plaza Mayor: la multitud vuelve a encontrarse con León XIV

La siguiente parada fue la Basílica Catedral de Lima. Acompañado por el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, el pontífice participó en la celebración de la Hora Media junto con sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas.

Antes de retirarse del recinto, se acercó a la imagen de Santo Toribio de Mogrovejo y realizó una breve oración. Afuera, entretanto, la Plaza Mayor continuaba recibiendo a cientos de personas que esperaban su siguiente aparición pública.

El encuentro con representantes de la sociedad civil permitió que León XIV dirigiera sus palabras a distintos sectores del país. Familias, integrantes de gremios cristianos y representantes de organizaciones aguardaban para escucharlo. La multitud volvió a recibirlo entre aplausos, banderas y expresiones de entusiasmo.

En su discurso, el papa se refirió a las familias que atraviesan momentos difíciles y recordó que Dios acompaña especialmente a quienes viven en condiciones precarias. También llamó a combatir la violencia contra las mujeres y cuestionó la persistencia de una mentalidad machista que limita sus oportunidades y vulnera sus derechos.

Pidió, además, proteger a niñas y madres, así como promover una mayor participación de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia. Otro de sus mensajes estuvo dirigido a combatir la discriminación por el origen, la apariencia y la condición social, incluso cuando estas expresiones se esconden detrás de bromas o comentarios cotidianos.

Para León XIV, la diversidad cultural y lingüística del Perú debe ser una oportunidad para construir comunidad, no un motivo de división.

Susana Baca le canta un poema de Alejandro Romualdo

Entre los momentos más especiales del encuentro en la Plaza Mayor estuvo la presentación de Susana Baca. La reconocida cantante peruana apareció frente al Santo Padre para interpretar una versión musicalizada del poema 'Si me quitaran totalmente todo', del poeta peruano Alejandro Romualdo.

Acompañada por el pianista Francisco Haya de la Torre, la artista afroperuana dio voz a unos versos que hablan de la resistencia, la esperanza y la capacidad humana de sobreponerse a las adversidades. La presentación fue uno de los homenajes culturales más emotivos que recibió el pontífice durante su jornada.

"Si me quitaran las palabras o la lengua, hablaría con el corazón en la mano, o con las manos en el corazón", dice uno de los pasajes del poema, que también expresa la voluntad de seguir adelante pese a las pérdidas y las dificultades.

La emoción alcanzó a la propia intérprete durante su presentación, mientras León XIV seguía atentamente cada uno de los versos. Al terminar, el papa respondió con aplausos y agradeció el homenaje.

La elección del poema tuvo un significado especial en medio de una jornada marcada por los llamados a la reconciliación, la fraternidad y la esperanza. La música permitió expresar, desde el arte, sentimientos que acompañaron el encuentro entre el pontífice y los peruanos.

"¡Es mi Perú!": el vals criollo que el papa llevó a su discurso

La música peruana también encontró un lugar en las propias palabras y gestos de León XIV. Durante su encuentro con representantes de la sociedad civil en la Plaza Mayor, el pontífice recordó el vals criollo 'Es mi Perú' para destacar la riqueza geográfica, cultural e histórica del territorio nacional.

"Como cantamos en un vals criollo: ‘ricas montañas, hermosas tierras; risueñas playas, fértiles tierras; cumbres nevadas, ríos, quebradas ¡Es mi Perú!’", expresó ante los asistentes, quienes respondieron con aplausos y muestras de entusiasmo.

Pero el homenaje musical no terminó allí. Al concluir su intervención, el papa sorprendió nuevamente a los fieles con un gesto espontáneo. Después de pronunciar sus últimas palabras y dar la bendición, se despidió con una frase que despertó la emoción de los presentes: "¡Dios bendiga al Perú!".

Inmediatamente después comenzó a escucharse 'Contigo Perú', el emblemático vals criollo interpretado por un coro ubicado cerca del pontífice, a los pies de las puertas del Sagrario, junto a la Catedral de Lima. El cardenal Carlos Castillo fue uno de los primeros en sumarse al canto. A su lado, un sonriente León XIV siguió los versos de la canción y acompañó la interpretación con palmas mientras permanecía de pie frente a la multitud.

La escena convirtió los últimos minutos del encuentro en una celebración de identidad peruana. Los aplausos y las voces de los asistentes acompañaron la interpretación de una de las canciones más representativas del país, en un momento en el que el Santo Padre volvió a demostrar su cercanía con las expresiones culturales nacionales.

Al terminar el canto, León XIV bajó las escalinatas de la Catedral para acercarse a algunas de las personas en sillas de ruedas que lo esperaban al pie del templo. Se detuvo para saludarlas y dedicarles unos instantes antes de continuar con su recorrido.

Un balcón, cientos de fieles y una bendición en Jesús María

Alrededor de las 12.30 p. m., León XIV regresó a la Nunciatura Apostólica, donde permanecería algunas horas antes de dirigirse al Estadio Nacional. Su llegada no pasó inadvertida. Cientos de personas continuaban congregadas en los exteriores de la sede diplomática, con la esperanza de verlo nuevamente.

La espera tuvo recompensa cuando el pontífice apareció en uno de los balcones de la Nunciatura. Desde allí saludó a los asistentes y realizó un gesto de bendición. Aunque explicó que no tenía un micrófono para dirigirse a la multitud, su breve aparición desató nuevos aplausos, gritos de alegría y teléfonos levantados para registrar el momento.

La escena reflejaba el entusiasmo de quienes habían pasado buena parte del día siguiendo sus desplazamientos. Algunos permanecían desde la mañana; otros se habían acercado después de conocer que el papa había regresado a Jesús María. Nadie quería perderse la oportunidad de verlo antes de su siguiente actividad.

Mientras tanto, a pocas cuadras y en distintos puntos de la ciudad, la expectativa se trasladaba hacia el Estadio Nacional.

Estampas, recuerdos y emoción antes de la vigilia juvenil

Las inmediaciones del Estadio Nacional comenzaron a llenarse de adolescentes y jóvenes que habían llegado desde distintos puntos del país para participar en la vigilia de oración. La actividad, programada para las 6 p. m., esperaba congregar a cerca de 50.000 asistentes de entre 16 y 35 años.

La espera también tuvo sus propias escenas. Varios jóvenes aprovecharon las horas previas para intercambiar estampas religiosas, pañuelos, calcomanías y otros recuerdos que habían llevado para compartir con quienes, como ellos, aguardaban la llegada del pontífice.

Grupos de amigos conversaban, mostraban sus objetos y se tomaban fotografías mientras esperaban ingresar al recinto deportivo. Otros apresuraban el paso para llegar antes del cierre de puertas, previsto para las 5 p. m., según la programación oficial.

La vigilia había despertado gran expectativa desde días anteriores. Las entradas gratuitas se agotaron rápidamente y la convocatoria reunió a una generación que quería vivir de cerca el encuentro con el papa. Para muchos, sería la primera oportunidad de verlo personalmente.

A medida que se acercaba la hora, la emoción crecía tanto en Jesús María como en los alrededores del Estadio Nacional. En la Nunciatura, los fieles todavía esperaban una nueva aparición del Santo Padre; en el coloso deportivo, miles de jóvenes se preparaban para recibirlo entre oraciones, cantos y aplausos.

Así transcurrió el jueves 12 de noviembre: una jornada en la que León XIV recorrió Lima entre muestras de cariño, encuentros religiosos y mensajes dirigidos a los principales desafíos del país. Desde su oración ante el Señor de los Milagros hasta el homenaje musical de Susana Baca, pasando por el vals que evocó para hablar de la diversidad peruana, el pontífice encontró una ciudad que salió a las calles para acompañarlo. La última estación del día sería el Estadio Nacional, donde una nueva multitud aguardaba su llegada.

León XIV y el arte: "A los algoritmos les falta la chispa de lo humano"

En su reflexión sobre la cultura y la creación artística, el papa León XIV ha defendido el papel del arte como una expresión irreemplazable de la condición humana. Durante el encuentro "El arte de lo posible: tejer juntos", promovido por el Dicasterio para la Cultura y la Educación, sostuvo que la Iglesia necesita renovar su alianza con los artistas y las instituciones culturales para proteger aquello que distingue a las personas frente al avance de la inteligencia artificial.

"A los algoritmos les falta la chispa de lo humano", afirmó el pontífice, al marcar una diferencia entre la creación artística y aquello que una máquina puede generar mediante cálculos estadísticos.

León XIV también advirtió que uno de los grandes peligros de la era tecnológica no es únicamente la censura, sino la uniformización. Frente a ello, consideró que el arte auténtico puede convertirse en una forma de regeneración cultural y espiritual, porque permite cuestionar la realidad y explorar aquello que no siempre puede expresarse mediante datos o respuestas automáticas.

Su reflexión permite comprender la importancia que el pontífice concede a expresiones artísticas como la música y la poesía, presentes también durante su encuentro con la sociedad civil peruana, donde Susana Baca interpretó un poema de Alejandro Romualdo.