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ÚLTIMO MINUTOSigue minuto a minuto todo sobre la llegada del Papa León XIV a Perú
EN VIVO | Sigue el segundo día del Papa León XIV en Perú
Sociedad

“Esta es la juventud del papa”: León XIV llora al emocionarse por recibimiento en el Estadio Nacional

El pontífice se quebró en vivo al ser recibido con cánticos, aplausos y banderas durante su encuentro con jóvenes en Lima, en el marco de su visita oficial al Perú.

El papa León XIV vivió un emotivo encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional de Lima. Miles de asistentes lo recibieron con aplausos y cánticos durante su visita al Perú.
El papa León XIV vivió un emotivo encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional de Lima. Miles de asistentes lo recibieron con aplausos y cánticos durante su visita al Perú. | composición LR
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El Estadio Nacional recibió entre aplausos y cánticos al papa León XIV durante su encuentro con jóvenes. La emoción de los asistentes fue tal que, por momentos, dificultó que se escuchara con claridad el mensaje de los representantes de la Iglesia.

“Querido Santo Padre, esta es la juventud del papa”, expresó el cardenal Carlos Castillo al presentar al pontífice ante los miles de jóvenes reunidos en el recinto deportivo.

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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Castillo también destacó el papel de los jóvenes en la vida de la Iglesia. “Por eso hoy día los jóvenes hacen eco de la palabra de Cristo”, señaló, aunque sus palabras fueron interrumpidas constantemente por los cánticos y gritos de los asistentes.

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El ambiente en el Estadio Nacional estuvo marcado por banderas, aplausos y consignas de bienvenida a León XIV, quien continúa este jueves con su agenda oficial en Lima como parte de su primera visita al Perú como pontífice.

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Entonan himno al papa

Miles de jóvenes corean a viva voz “¡Se siente, se siente, León está presente! “durante la llegada del papa León XIV al Estadio Nacional. Robert Prevost se muestra sonriente y emocionado al escuchar las muestras de cariño de los asistentes.

El Estadio Nacional se llenó de emoción cuando miles de jóvenes comenzaron a cantar ‘Alma misionera’ en honor al papa León XIV, quien escuchó atentamente la interpretación y se mostró emocionado.

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