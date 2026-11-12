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León XIV regresa a Chiclayo: imágenes religiosas y miles de fieles se preparan para el reencuentro

Reencuentro. La ciudad que fue diócesis de Robert Prevost recibe a peregrinos y devociones de todo el norte. Once imágenes religiosas acompañarán la misa multitudinaria de este viernes en las Pampas de Pimentel.

Chiclayo se prepara para recibir a Robert Francis Prevost como papa León XIV, con una jornada llena de fe que reunirá a miles de peregrinos en las Pampas de Pimentel.
Chiclayo se prepara para recibir a Robert Francis Prevost como papa León XIV, con una jornada llena de fe que reunirá a miles de peregrinos en las Pampas de Pimentel. | Municipalidad de Chiclayo
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Chiclayo cuenta las horas para el regreso de Robert Francis Prevost, esta vez como papa León XIV. La ciudad donde desarrolló buena parte de su labor pastoral como obispo se prepara para una jornada que reunirá a peregrinos llegados de distintas regiones, imágenes religiosas y cientos de miles de fieles en las Pampas de Pimentel.

El centro histórico es uno de los puntos donde se concentra la expectativa. Desde la Catedral de Santa María, once imágenes religiosas procedentes de distintas localidades del norte participaron de las actividades previas a la visita apostólica. Entre ellas están la Santísima Cruz de Chalpón de Motupe, la Virgen de las Mercedes de Paita, San Pedrito de Chimbote, el Señor de los Milagros de Chiclayo, el Divino Niño de Ciudad Eten, la Virgen de la Puerta de Chepén, la Santa Rosa de Lima de José Leonardo Ortiz, la Virgen de Túcume y la Virgen Inmaculada Concepción de Chiclayo.

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También llegaron la Cruz de la Evangelización de Tumbes y otras delegaciones que representan la religiosidad popular del norte. El obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, destacó que cada advocación reúne historias de fe y devoción transmitidas entre generaciones.

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La tarde del jueves, las imágenes emprendieron su peregrinación desde la Catedral hacia las Pampas de Pimentel, donde estarán presentes durante la misa que León XIV presidirá este viernes. El traslado congregó a fieles que acompañaron el recorrido y buscaron recibir bendiciones para estampas y recuerdos religiosos.

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Pimentel, gran escenario

Mientras las devociones se movilizaron, las Pampas de Pimentel concentran el mayor despliegue logístico. El espacio fue acondicionado para recibir a una multitud y cuenta con sectores distribuidos para ordenar el ingreso de los peregrinos, además de servicios de atención y seguridad.

La misa está programada para las 10:30 de la mañana. León XIV llegará a Chiclayo a las 9:10 a. m., procedente de Lima, y posteriormente se trasladará hacia la explanada. La jornada continuará con una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero y, por la tarde, con encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.

La preparación no se limita a la explanada. Chiclayo ha establecido restricciones en zonas del centro histórico para priorizar el desplazamiento peatonal y facilitar el operativo de seguridad durante los días de la visita.

El papamóvil que utilizará León XIV también ya se encuentra en Lambayeque. El vehículo será empleado durante su desplazamiento dentro del área de concentración, donde el pontífice podrá acercarse a los fieles.

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Un regreso especial

Para los chiclayanos, la visita tiene un componente que trasciende la agenda oficial. Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero agustino y posteriormente desarrolló su labor pastoral en el norte. En 2015 asumió como obispo de Chiclayo, responsabilidad que mantuvo hasta 2023.

La Diócesis de Chiclayo ha presentado la jornada como una oportunidad para reunir las expresiones de fe de distintas localidades.

Este viernes, la ciudad vuelve a recibirlo. Esta vez, las calles que recorrió como obispo están rodeadas de peregrinos, mientras las devociones del norte lo acompañarán en su encuentro con los fieles.

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