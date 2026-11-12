El papa León XIV abordó durante su discurso hacia los obispos una de las problemáticas que mayor dolor ha provocado dentro de la Iglesia católica: los abusos “perpetrados por miembros del clero en el contexto eclesial”. Frente a estos hechos, sostuvo que la respuesta debe estar guiada por la verdad, la justicia, el perdón y la reparación.

El pontífice también remarcó la necesidad de asumir un compromiso más firme con la prevención y la protección de las personas más vulnerables, a fin de evitar que estos delitos vuelvan a producirse en espacios vinculados con la Iglesia.

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León XIV: “Hemos de responder como lo haría Jesús”

La referencia a los abusos se produjo cuando León XIV reflexionaba sobre el ejemplo de los santos peruanos y, en particular, sobre la enseñanza de san Martín de Porres y san Juan Macías de reconocer a Cristo en los más pequeños y no medir a ninguna persona por su prestigio, origen o posición social.

En ese contexto, el papa señaló que se trata de “una realidad que nos ha causado tanto dolor” y fue enfático respecto de la manera en que la Iglesia debe afrontar estos casos.

“Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, afirmó.

Papa pide reforzar la prevención y protección de los más débiles

El mensaje de León XIV no se limitó a reclamar una respuesta ante los casos ocurridos. El pontífice puso especial énfasis en la necesidad de fortalecer una cultura de prevención que permita proteger a las personas más expuestas frente a este tipo de delitos.

De esta manera, el papa vinculó la actuación frente a los abusos con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y la prevención, al tiempo que colocó en el centro la protección de los más débiles.