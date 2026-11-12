León XIV pide justicia por abusos “perpetrados por miembros del clero en el contexto eclesial” durante su discurso a obispos
El pontífice instó a las autoridades eclesiásticas a enfrentar directamente estos casos y a fortalecer acciones para prevenir futuros abusos, especialmente hacia personas vulnerables.
El papa León XIV abordó durante su discurso hacia los obispos una de las problemáticas que mayor dolor ha provocado dentro de la Iglesia católica: los abusos “perpetrados por miembros del clero en el contexto eclesial”. Frente a estos hechos, sostuvo que la respuesta debe estar guiada por la verdad, la justicia, el perdón y la reparación.
El pontífice también remarcó la necesidad de asumir un compromiso más firme con la prevención y la protección de las personas más vulnerables, a fin de evitar que estos delitos vuelvan a producirse en espacios vinculados con la Iglesia.
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León XIV: “Hemos de responder como lo haría Jesús”
La referencia a los abusos se produjo cuando León XIV reflexionaba sobre el ejemplo de los santos peruanos y, en particular, sobre la enseñanza de san Martín de Porres y san Juan Macías de reconocer a Cristo en los más pequeños y no medir a ninguna persona por su prestigio, origen o posición social.
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En ese contexto, el papa señaló que se trata de “una realidad que nos ha causado tanto dolor” y fue enfático respecto de la manera en que la Iglesia debe afrontar estos casos.
“Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, afirmó.
Papa pide reforzar la prevención y protección de los más débiles
El mensaje de León XIV no se limitó a reclamar una respuesta ante los casos ocurridos. El pontífice puso especial énfasis en la necesidad de fortalecer una cultura de prevención que permita proteger a las personas más expuestas frente a este tipo de delitos.
De esta manera, el papa vinculó la actuación frente a los abusos con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y la prevención, al tiempo que colocó en el centro la protección de los más débiles.