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Monseñor Castillo recuerda a Inti y Bryan durante encuentro del papa con jóvenes: ''Dos mártires''

Durante su mensaje ante miles de jóvenes en el Estadio Nacional, el arzobispo de Lima recordó a Inti Sotelo y Bryan Pintado, fallecidos durante las protestas de noviembre de 2020.

Reunión de los jovenes con el papa León
Reunión de los jovenes con el papa León
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En medio del multitudinario encuentro con jóvenes que se desarrolla este jueves en el Estadio Nacional, el monseñor Carlos Castillo mencionó a Inti Sotelo y Bryan Pintado, jóvenes fallecidos durante las protestas de noviembre de 2020.

“Los jóvenes salieron muchas veces a las calles a protestar y, en algún caso, dispararon a varios de ellos. Hay dos mártires de los jóvenes: Bryan e Inti. Fue tan fuerte, más fuerte lo que sintieron, que los chicos se replegaron y empezó una cosa poderosísima en el país: en las plazas, los chicos se reunían para bailar”, dijo ante los 52.000 asistentes.

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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

La referencia se produjo mientras Castillo dirigía su mensaje a los miles de jóvenes congregados en el recinto deportivo, como parte de las actividades por la visita del papa León XIV al Perú.

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El arzobispo de Lima ya había recordado públicamente a Inti y Bryan durante la misa y Te Deum por Fiestas Patrias de este año, cuando pidió no olvidar a las víctimas de la violencia ejercida por las fuerzas del orden y reclamó verdad, memoria y justicia para sus familias.

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Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue minuto a minuto sus actividades, mensajes y últimas noticias hoy jueves 12 de noviembre

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El papa llora de emoción en el encuentro con los jóvenes

Minutos antes, el papa se emocionó hasta las lágrimas al escuchar a los jóvenes corear “Esta es la juventud del papa” y cantar el tema “Quiero ser misionero”.

Bajo el lema “Abramos el corazón”, la vigilia reúne a universitarios, misioneros y catequistas de distintas zonas de país andino y de otros países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Bolivia y Chile.

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