Monseñor Castillo recuerda a Inti y Bryan durante encuentro del papa con jóvenes: ''Dos mártires'' Durante su mensaje ante miles de jóvenes en el Estadio Nacional, el arzobispo de Lima recordó a Inti Sotelo y Bryan Pintado, fallecidos durante las protestas de noviembre de 2020.

En medio del multitudinario encuentro con jóvenes que se desarrolla este jueves en el Estadio Nacional, el monseñor Carlos Castillo mencionó a Inti Sotelo y Bryan Pintado, jóvenes fallecidos durante las protestas de noviembre de 2020.

“Los jóvenes salieron muchas veces a las calles a protestar y, en algún caso, dispararon a varios de ellos. Hay dos mártires de los jóvenes: Bryan e Inti. Fue tan fuerte, más fuerte lo que sintieron, que los chicos se replegaron y empezó una cosa poderosísima en el país: en las plazas, los chicos se reunían para bailar”, dijo ante los 52.000 asistentes.

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La referencia se produjo mientras Castillo dirigía su mensaje a los miles de jóvenes congregados en el recinto deportivo, como parte de las actividades por la visita del papa León XIV al Perú.

El arzobispo de Lima ya había recordado públicamente a Inti y Bryan durante la misa y Te Deum por Fiestas Patrias de este año, cuando pidió no olvidar a las víctimas de la violencia ejercida por las fuerzas del orden y reclamó verdad, memoria y justicia para sus familias.

El papa llora de emoción en el encuentro con los jóvenes

Minutos antes, el papa se emocionó hasta las lágrimas al escuchar a los jóvenes corear “Esta es la juventud del papa” y cantar el tema “Quiero ser misionero”.

Bajo el lema “Abramos el corazón”, la vigilia reúne a universitarios, misioneros y catequistas de distintas zonas de país andino y de otros países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Bolivia y Chile.